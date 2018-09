Sloveniassa kasvaa maailman vanhin viiniköynnös – jälkiruokakakussa voi olla yllätyksenä kerros sianrasvaa

Slovenia

Slovenian tasavalta itsenäistyi Jugoslaviasta lyhyen sodan jälkeen kesäkuussa 1991, liittyi EU:n jäseneksi vuonna 2004

Asukasluku noin kaksi miljoonaa, joista pääkaupungissa Ljubljanassa asuu noin 300 000.

Valuutta: euro

Miten

Ljubljanaan menee reittilentoja useana päivänä viikossa Helsingistä Finnairilla.

Venetsiasta on Ljubljanaan vain parin tunnin ajomatka.

Milloin

Ljubljana soveltuu matkakohteeksi ympäri vuoden.

Heinäkuun ylin keskilämpötila on 20 astetta, tammikuun alin –2 astetta. Vuotuinen sademäärä on maan itäosissa 800 mm, luoteisosissa jopa 3 000 mm, lokakuu on yleensä sateisin kuukausi

Huomioi

Slovenia on turvallinen matkailumaa. Etenkin nuorempi sukupolvi puhuu sujuvaa englantia.

Hyvät retkeily- ja patikointimahdollisuudet. Yksi kansallispuisto, kolme alueellista luonnonpuistoa, 44 maisemapuisto, 50 suojelualuetta ja 600 luonnonperintökohdetta.