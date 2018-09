Sipilä uskoo Ruotsin ja Suomen yhteistyön jatkuvan vahvana, olipa hallitusratkaisu mikä tahansa - asiantuntijat ennakoivat hankalia neuvotteluja

Ruotsissa SVT:n ovensuukysely lupaili tiukkaa kisaa blokkien välille. SVT julkaisi kyselytulokset vaalihuoneiden sulkeuduttua Ruotsissa iltayhdeksältä Suomen aikaa. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan ovensuukyselyn tulokset heijastavat aiempia gallup-tuloksia.

Sipilä arvioi blokkien tasaisuuden ennakoivan Ruotsiin hankalia hallitusneuvotteluita.

- Sanotaan, että (hallitusneuvottelut) tulevat olemaan ennakoidun vaikeat. Tähän on varmaan Ruotsissa osattu jo varautua gallupeiden vuoksi. Sosiaalidemokraatit ovat edelleen selvästi suurin puolue, vaikka tulivat reilusti alaspäin, ja blokit ovat ovensuukyselyn mukaan käytännössä tasoissa. Laskennasta tulee jännittävä, Sipilä sanoo STT:lle.

Pääministeri nosti ovensuukyselyjen perusteella vaalien selväksi voittajaksi ruotsidemokraatit, jonka kannatus on SVT:n ovensuukyselyn perusteella 19,2 prosenttia. Näin ollen puolue olisi nostanut kannatustaan viime vaaleista 6,3 prosenttiyksikköä.

Sipilä uskoo Ruotsin ja Suomen yhteistyön jatkuvan vahvana, muodostuu länsinaapuriin millainen hallitus hyvänsä.

- Meidän kahdenväliset suhteemme ovat niin vahvat ja kehittyneet, että oikeastaan voisi sanoa, että meillä on historiallisen läheiset suhteet tällä hetkellä. Ruotsissa on niin laaja tuki Ruotsi-Suomi-yhteistyölle, etten näe siinä mitään muuttumista. Uskon sen jatkuvan vahvana, olipa hallitusratkaisu lopulta mikä tahansa.

Ruotsalaistutkija: Ennennäkemätön tilanne, mitä vain voi tapahtua

Ruotsin vaalitulos vaikuttaa ovensuukyselyiden perusteella aiheuttavan ennennäkemättömän tilanteen, jossa mitä vain voi vielä tapahtua, arvioi dosentti Ann-Cathrine Jungar Södertörnin korkeakoulusta Tukholmasta.

Hänen mukaansa ovensuukyselyiden perusteella tietää yleensä jo, minkälainen hallitus Ruotsiin on tulossa, mutta nyt punavihreä blokki ja porvariblokki näyttävät olevan lähes tasoissa.

Sosiaalidemokraatit ovat säilyttämässä asemansa suurimpana puolueena, mutta punavihreään blokkiin kuuluva ympäristöpuolue ei välttämättä edes ylitä neljän prosentin äänikynnystä, missä tapauksessa se jää kokonaan ulos parlamentista.

Upin Tiilikainen: Vaalitulos saattaa enteillä hankalia hallitusneuvotteluja

Vaalien tulos saattaa enteillä hankalia hallitusneuvotteluja ja hankalaa vaalikautta, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.

- Jos edelleenkään yhteistyötä ei tehdä kummankaan (perinteisen) blokin kanssa hallitustasolla, tämä rakentaa aikamoisia kuiluja puoluejärjestelmän sisälle, Tiilikainen sanoo STT:lle.

Vaihtoehtona voisi Tiilikaisen mukaan olla jonkinlainen vähemmistöhallitus, jos jompikumpi blokki saisi lopullisissa tuloksissa kaulaa toiseen. Mahdollista olisi myös tehdä yhteistyötä blokkirajan yli esimerkiksi siten, että nykyinen vasemmistokoalitio tarjoaisi yhteistyön kättä keskustapuolueelle.

- Vai syntyykö sellainen vähemmistöhallitus, joka oppositioon jäävien puolueiden tuella esimerkiksi budjettiäänestyksissä hallitsee, Tiilikainen pohtii.

Perinteisten punavihreän blokin ja porvariblokin rinnalle on syntymässä kolmas blokki vahvasti nousseesta ruotsidemokraateista. Tähän asti kumpikaan perinteisistä blokeista ei ole osoittanut halua yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa. Vasemmistoblokki on ollut tässä selväsanaisin, mutta vastahankainen on ollut myös porvariblokki.

- Kun maltillisen kokoomuksen edellinen puheenjohtaja Anna KinbergBatra ojensi sitä yhteistyön kättä hiukan varovasti kertomalla, että saattaa olla mahdollista, että ryhdytään keskusteluihin (ruotsidemokraattien kanssa), puolueen kannatus romahti ja hän joutui eroamaan.

Vasemmistopuolueen menestystä on Tiilikaisen mukaan ilmeisesti siivittänyt joidenkin äänestäjien pettymys sosiaalidemokraattien tiukentuneeseen pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaan.

Maahanmuutto jakava teema muuallakin

Ylipäänsä ruotsidemokraattien selkeä voitto on Tiilikaisen mukaan osa trendiä, jossa maahanmuutto on mielipiteitä jyrkästi jakava teema koko Euroopassa.

- Tämä on viime vuosina tarkoittanut sitä, että maahanmuuton vastaisuus ja kansallismieliset puolueet vahvistuvat. Poliittinen kenttä jakaantuu hieman uudella tavalla.

Oikeisto-vasemmisto-jakolinja on Tiilikaisen mukaan jäänyt vähän taka-alalle. Tilalle on tullut uusi linja, joka jakaa maahanmuuttoon, kansainvälisyyteen ja integraatioon kriittisesti ja kielteisesti suhtautuvat ihmiset ja näihin ilmiöihin myönteisesti suhtautuvat ihmiset.