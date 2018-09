Sinkkuelämää-tähti Cynthia Nixon hävisi demokraattien kuvernööriäänestyksen

Sille vain ei voi mitään, mutta amerikkalaiset vierastavat sosialismia. Se kuulostaa ihan kivalta, että hallinto järjestää kansalle kaikkea alkaen koulusta terveydenhuoltoon, mutta oikeastihan se ei toimi. Tuloksena toimimaton yhteiskunta kuten Venezuela jossa kansalle pakkosyötetään yksi totuus hallinnon kouluissa ja terveydenhuollossa istutaan odottamassa jopa 8 tuntia. On ilmainen juu, mutta mitä iloa siitä on kun rahat sinulta kuitenkin otetaan pois veroina ja sitten kun menet "nauttimaan" veroilla maksamista etuuksistasi, niin palvelun taso on ala-arvoinen. Amerikkaliset eivät halua että hallinto työtyy henkilökohtaisiin asioihin kuten koulut ja terveydenhuolto. Sen vuoksi tuollaisella poliittisella ohjelmalla ei voi koskaan voittaa.