Siirtolaisvene kaatui Turkin rannikolla - ainakin kahdeksan hukkui

Siirtolaisia kuljettanut vene on kaatunut Turkin länsirannikolla, ja ainakin kahdeksan ihmistä on hukkunut, ilmoittaa Turkin rannikkovartiosto. Veneen matkustajista 25 on edelleen kateissa.

Turma paljastui, kun märkiin vaatteisiin ja pelastusliiveihin pukeutunut irakilaisnainen haki apua. Hän kertoi, että vene oli alkanut upota pian lähdön jälkeen.

Veneen muiden matkustajien kansallisuuksista ei ollut tietoa, mutta Turkissa on yli kolme miljoonaa Syyriasta lähtenyttä pakolaista ja jopa 300 000 irakilaista.