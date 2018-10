Siirtolaisia kuljettanut ajokki putosi kanavaan Turkissa, 19 kuoli

Turkissa siirtolaisia kuljettanut ajoneuvo on joutunut tuhoisaan onnettomuuteen. Turmassa on kuollut tuoreimpien tietojen mukaan 19 ihmistä ja toistakymmentä on loukkaantunut. Uhrien joukossa on lapsia.

Paikallisen median mukaan ajoneuvo syöksyi tieltä kanavaan. Ajokin uskotaan olleen kuorma-auto. Televisiokuvien perusteella ajokki on romuttunut täysin.

Onnettomuus tapahtui Länsi-Turkissa. Ajokki oli matkalla kohti Egeanmeren rannalla sijaitsevaa Izmiriä. DHA-uutistoimiston mukaan siirtolaiset halusivat siirtyä Izmiristä Kreikalle kuuluvalle Samoksen saarelle. Tiedossa ei ole, mistä siirtolaiset olivat kotoisin.

Korjattu aiempaa uutista klo 12.35. Jutun otsikossa puhuttiin aiemmin joenuomasta vaikka ajoneuvo putosi kanavaan.