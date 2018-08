Sievät kylät ja hyvät viinit houkuttelevat Ranskan Alsaceen, maalaiskeittiössä tirisee niin läskisiivuja kuin etanoita

Tarjoilija tuo annoksen pöytään. Iso kimpale potkaa törröttää keskellä lautasta. Vierellä on makkaraa, hapankaalia ja perunoita. Lisänä tarjoillaan vielä siivu puhdasta läskiä. Bon appétit!

Perinteinen Alsacen ruoka on sekoitus saksalaista ja ranskalaista reilua maalaiskeittiötä.

Historian kuluessa Alsace, saksalaisittain Elsass, on kuulunut vuoronperään Ranskalle ja Saksalle. Toisen maailmansodan päättymisestä lähtien alue on ollut osa Ranskaa. Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä Alsacea ranskalaistettiin rajoittamalla saksan kielen käyttöä.

Saksan vaikutus näkyy kitkemisyrityksistä huolimatta muuallakin kuin lautasella. Useiden paikkakuntien nimet ovat samankaltaisia kuin Reinin itäpuolella: Hunawihr, Molsheim, Thannenkirch ja Kaysersberg.

Läskipalat tai nyrkinkokoiset maksapallerot eivät kaikkien mielestä kuulosta gourmet-annoksilta. Alsacen ruokakulttuuri on kuitenkin paljon muutakin: etanoita, parsaa, jänistä, ankkaa.

Tarte Flambée on Alsacen alueen vastine pitsalle. ”Liekkitortun” päälle pannaan ranskankermaa, sipulia sekä pekonia ja se paistetaan avotulella.

Alsace on Ranskan hallinnollisista alueista pienin. Siellä on kuitenkin 31 Michelin-tähditettyä ravintolaa, enemmän kuin millään muulla alueella. Toisen kuuluisan ravintolaoppaan Gault & Millaun vähintään kahdella ”kokinhatulla” arvostamia ravintoloita Alsacessa on peräti 94.

Kuuluisin ravintoloista on Illhaeusernissa sijaitseva Auberge de`Ill, jota pidetään yhtenä Ranskan parhaista. Sillä on ollut kolme Michelin-tähteä yhtäjaksoisesti vuodesta 1967 lähtien.

Yksi syy fine dining -ravintoloiden suureen lukumäärään on Alsacen pääkaupungin Strasbourgin rahakas EU-väki. Strasbourgista hurauttaa kauniisiin pikkukyliin nopeasti.

Suurin osa matkailijoista tulee Alsaceen viinin takia. Viiniturismi on tuotteistettu helpoksi. Aluetta halkoo vuonna 1953 perustettu viinitie, Route des Vins d´Alsace.

170 kilometrin pituinen turistitie kulkee toinen toistaan sievempien keskiaikaisten kylien läpi. Värikkäiden puuristikkotalojen lomasta näkyy Vogeesien alarinteillä kumpuilevia viinipeltoja.

Riquewihrin ulkopuolella on useita suuria parkkikenttiä, mutta autopaikan löytäminen on silti haastavaa. Busseista purkautuu aasialaisia ja amerikkalaisia ryhmämatkaajia. Muurien ympäröimän keskiaikaisen kylän pääkadulla ihmisruuhka ei hellitä, vaikka päivä on jo kääntymässä iltaan.

Pastellisävyisistä ristikkotaloista jokainen on valjastettu turistibisneksen palvelukseen. Kylä on täynnä viini- ja herkkukauppoja, hotelleja, ravintoloita, matkamuistomyymälöitä.

Polkupyörällä pääsee ajamaan keskelle viinitarhoja. Reitit ovat hyviä ja kyliä on parin kilometrin välein.

Alkossakin myytävän viinin etiketistä tuttu Riquewihr on varmasti viinitien kaunein tai ainakin värikkäin kylä. Se on myös yksi Ranskan suosituimmista turistikohteista. Riquewihr kannattaa käydä katsomassa, mutta majoittumista siellä ei voi suositella.

Riquewihrin lähimaastossa Kaysersbergissa ja Ribeauvilléssa käy paljon myös matkailijoita. Jos suuntaa vähänkin kauemmaksi näistä paikoista, turisteja on vähemmän ja majoituskin voi olla edullisempaa.

Kyliä viinitien varrella on yli sata. Useimmat niistä ovat todella kauniita ja lähes kaikissa on hotelleja ja ravintoloita.

Linnojakin Alsacessa on useita kymmeniä, näyttävin on Haut-Koenigsbourg yli 700 metrin korkeudessa Vogeeseilla.

Polkeminen jyrkkää ylämäkeä ottaa voimille, mutta päällä avautuva maisema on rehkimisen arvoinen. Kumpuilevien viinipeltojen keskeltä kohoaa keskiaikaisen kirkon torni. Loivasti mutkitteleva alamäki vie Hunawihrin kylään.

Viinireittiä voi ajaa autolla, mutta pyöräillessä pääsee pikkuteille viiniviljelysten keskelle. Alsacessa onkin erinomainen pyörätieverkosto. Myös viinitietä myötäilee noin 135 kilometrin pituinen pyöräreitti.

Useimmat tekevät puolen päivän tai päivän pyöräretkiä. Turistitoimistoista saa hyviä pyöräilykarttoja ja vinkkejä eripituisiin kierroksiin. Pitkän ajon jälkeen pyörän voi ottaa paluumatkalle paikallisjunaan. Jos haluaa tehdä useamman päivän retken, tarjolla on palveluita, joissa laukut kuljetetaan autolla etapista etappiin.

Kyliä on niin tiheästi, että niiden välillä voi myös patikoida. Seuraavaan kylään ei ole koskaan muutamaa kilometriä pitempää matkaa.