Senaatti äänestää Yhdysvaltojen hallinnon avaamisesta torstaina – pattitilanteen ei odoteta ratkeavan

Senaatti äänestää kahdesta esityksestä, joiden kummankaan ei arvioida menevän läpi.

Yhdysvalloissa hallinnon pattitilanteen odotetaan jatkuvan siitä huolimatta, että senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell ilmoitti senaatin äänestävän torstaina esityksistä, jotka avaisivat maan hallinnon, kertoi CNN.

Hallinnon osittainen sulku on kestänyt yli kuukauden. Hallinnon 800 000 työntekijää ovat jääneet sen takia ilman palkkaa.

Sekä demokraattien että republikaanien esitykset avaisivat hallinnon, mutta ne eroavat suhtautumisessaan presidentti Donald Trumpin kaavailemaan Meksikon vastaiseen muuriin.

Republikaaniesityksessä tarjotaan Trumpin linjan mukaisesti suojelutoimia laittomasti maahan tulleille siirtolaisille, jos muuria rahoitetaan 5,7 miljardilla dollarilla. Demokraattiesityksessä hallinto avataan ilman muurin rahoitusta.

Kummankaan esityksen ei odoteta keräävän tarvittavaa 60 ääntä päästäkseen eteenpäin, kirjoittaa CNN.

Demokraattien kanta on, että he eivät suostu siirtolaisten olojen väliaikaiseen kohentamiseen, jos sen hinta on pysyvä rajamuuri, joka on tehoton, kirjoittaa Reuters.

Trump pitää kiinni puheesta



Trumpin hallinto tiedotti tiistaina, että Trump aikoo poikkeustilanteesta huolimatta pitää ensi viikon tiistaille suunnitellun, vuosittaisen puheensa kansakunnan tilasta.

Edustajainhuoneen puheenjohtaja, demokraattien Nancy Pelosi kehotti Trumpia aiemmin siirtämään puhetta hallinnon sulun takia.

Hallinnon osittainen sulku alkoi 22. joulukuuta ja on Yhdysvaltojen historian pisin. Yhdysvaltalaiset pitävät Trumpia syypäänä pitkittyneeseen tilanteeseen.

Muun muassa Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisi FBI kärsii tilanteesta. Sen mukaan rahoituksen puute on estänyt sitä tutkimasta talous-, huume- ja terrorismirikoksia, kertoi R