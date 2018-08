Selvitys: Puerto Ricon viimevuotinen hurrikaani tappoi 2 975 ihmistä - 46 kertaa enemmän kuin USA:n hallitus arvioi

Tuo on niin jäätävä valeuutinen, että miksi edes raportoida tätä? Ai että nytkö me alamme ottamaan vastaan lukemia "sieltä sun täältä" mieluummin kuin Yhdysvallan hallinnolta johon siis Puerto Rico tiiviisti kuuluu. Yhdysvalloissa on rekisteröity ihmiset hyvin tarkasti ja kaikki kuolleet on vaivatta voitu tunnistaa ja laskea Puerto Ricossa. Ei kukaan väitä että olisi "tuhansia ihmisiä" hukassa. Ei siellä ole tuhansia perheitä joista puuttuu perheenjäseniä. Kyllä ihmiset osaavat nykyään käyttää sosiaalista mediaa ja siksi me tiedämme asioita.