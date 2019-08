Seksikaupasta syytetty miljardööri Jeffrey Epstein teki itsemurhan sellissään – FBI aikoo tutkia kuoleman

Naah, todennäköisesti ei ole kuollut, vaan kyseessä on hyvien tyyppien tarkkaan harkittu peliliike jolla annetaan eliitille heti aikaa huokaista helpotuksesta ja nostaa pää piilosta. Epsteinin mukana nimittäin kaatuu koko eliitti alkaen Clintonit, Obamat, Bushit siis aivan kaikki. Älkää kuvitelko hetkeäkään, että hyvät tyypit säilyttäisivät Epsteinia jossain perussellissä missä hänen henki voisi olla millään muotoa vaarassa. Epstein on ollut alusta asti Yhdysvaltojen armeijan hallussa todennäköisesti Guantanamossa. Saattaa olla jopa niin, että eliitti joutuu military-oikeuteen joka ei ole julkinen ja Epstein todistaa siellä. Meille se sitten vain näkyy kuinka Clinton sairastuu vakavasti ja kolmen kuukauden kuluttua on hautajaiset. Yhdysvaltojen lain mukaan armeijan oikeudenkäynnissä voidaan tuomita kuolemaan ilman että siitä tietää kukaan mitään. Tämä peli on hyvien tyyppien hallussa.