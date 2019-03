Seitsemän maailman kymmenestä saastuneimmasta kaupungista on Intiassa

Ilmaltaan saastunein kaupunki on Gurugram New Delhin vieressä. Siellä ilman laatu on "erittäin epäterveellistä".

Ilmaltaan maailman kymmenestä saastuneimmasta kaupungista seitsemän sijaitsee Intiassa, kertoo tuore raportti uutiskanava CNN:n mukaan. Aiemmin kärkisijoilla olleet kiinalaiset kaupungit ovat selvästi parantaneen ilmansa laatua.

Maailman saastunein kaupunki on Gurugram, joka sijaitsee pääkaupungin New Delhin vieressä. Greenpeacen ja AirVisualin raportin mukaan kaupungin ilmanlaatuindeksi oli viime vuonna 135,8, mikä on kolme kertaa korkeampi kuin mitä esimerkiksi Yhdysvaltain ympäristönsuojelutoimisto EPA pitää terveellisenä.

Kahtena kuukautena viime vuonna Gurugramin ilmanlaatuideksi oli yli 200 kun mitattiin pienhiukkasten PM 2.5 -arvoja. Tätä pidetään EPA:n mukaan "erittäin epäterveellisenä", ja siitä voi seurata kaikille vakavia terveysongelmia.

Seitsemän miljoonaa ennenaikaista kuolemaa

Raportin mukaan ilman saasteet aiheuttavat noin seitsemän miljoonaa ennenaikaista kuolemaa maailmassa ja saasteilla on myös suuri taloudellinen vaikutus.

– Ilmansaasteet varastavat elantomme ja tulevaisuutemme, sanoi CNN:lle Jeb Sano, joka johtaa Greenpeacea Kaakkois-Aasiassa.

– Sen lisäksi että menetämme ihmiselämiä, maailma menettää noin 225 miljardia dollaria työvoimassa ja biljoonia sairauskuluissa. Tällä on valtavia vaikutuksia terveyteemme ja lompakkoihimme.

Pahin ongelma on Etelä-Aasiassa. 20:stä maailman saastuneimmasta kaupungista 18 on Intiassa, Pakistanissa ja Bangladeshissa. Näihin kuuluvat suurkaupungit Lahore, Delhi ja Dhaka.

Ilmastonmuutos pahentaa ongelmaa

Raportin mukaan ongelmaa pahentaa ilmastonmuutos, joka muuttaa ilmakehän oloja ja voimistaa metsäpaloja. Suuri merkitys ilman saastumiselle on myös fossiilisten polttoaineiden käytöllä, mikä on keskeisenä edistämässä ilmaston lämpenemistä.

– On selvää, että yhteinen syyllinen eri puolilla maailmaa on fossiilisten polttoaineiden käyttö – hiilen, öljyn ja kaasun – mitä pahentavat metsiemme hakkuut, Sano sanoi.

Raportissa oli mukana kaikkiaan 3 000 kaupunkia, joista 64 prosenttia ylitti Maailman terveysjärjestön WHO:n antamat viitearvot PM2.5:lle.

Kyseessä ovat pienhiukkaset, joiden läpimitta on alle 2,5 mikrometriä. Näitä pienhiukkasia vapautuu muun muassa palamisprosessissa, liikenteestä ja joistain teollisuusprosesseista.

Pienhiukkasilla on haitallisia terveysvaikutuksia, ne voivat aiheuttaa esimerkiksi keuhko- ja sydänsairauksia. Ne voivat myös heikentää kognitiivisia taitojamme ja vastustuskykyämme sairauksille.