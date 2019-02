Seitsemän Labourin kansanedustajaa eroaa protestiksi Corbynille – Brexit ja antisemitismisyytökset jakavat puoluetta

Puolue pelkää konservatiivien hyötyvän tilanteesta. Reutersin lähteiden mukaan eroajia voi tulla lisää.

Seitsemän Britannian työväenpuolueen Labourin rivikansanedustajaa eroaa puolueesta, kertoo maan yleisradioyhtiö BBC.

BBC:n lähteiden mukaan lähtijät ovat tyytymättömiä puolueen johtoon. Syytökset henkilöityivät puheenjohtajaan Jeremy Corbyniin ja hänen tapaansa hoitaa Britannian EU-eroa brexitiä sekä puoluetta itseään koskevien antisemitismisyytösten käsittelyä.

Seitsikko järjesti yhteisen tiedotustilaisuuden maanantaina aamupäivällä paikallista aikaa.

– Me kaikki olemme tänä aamuna eronneet Labour-puolueesta. Tämä on ollut hyvin vaikea ja kivulias mutta tarpeellinen päätös, kansanedustaja Luciana Berger sanoi ryhmän puolesta.

Bergerin ohella puolueesta eroavat Chris Leslie, Chuka Umunna, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker ja Ann Coffey.

Eroavat kansanedustajat aikovat muodostaa Britannian parlamenttiin oman ryhmän nimeltään "the Indepedent group", riippumaton ryhmä.

Lähtijät haluaisivat jäädä EU:hun

Eräs lähtijöiden motiivi eroon on brexit, johon on 39 vuorokautta. Corbyn on kritisoinut konservatiivihallituksen eroprosessia, muttei ole kritisoinut itse eroamista.

Puolue on jakaantunut sen suhteen, haluavatko sen jäsenet maan eroavan EU:sta vai eivät. BBC:n mukaan eroajiin kuuluvat Leslie, Smith ja Umunna ovat olleet osa Britanniassa vaikuttavaa People's Vote -liikettä, joka vaatii uutta kansanäänestystä maan EU-erosta.

Leslie kritisoi puoluettaan viime viikolla siitä, ettei se kampanjoi selkeästi brexitiä vastaan.

– Todisteet Labourin petoksesta Eurooppaa kohtaan ovat kaikkien nähtävillä. Se mahdollistaa hallituksen työstämän brexitin ja estää kansalaisia sanomasta viimeistä sanaa, Leslie sanoi tänään tiedotustilaisuudessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Hän lisäsi, että äärivasemmisto on kaapannut puolueen ja että olisi edesvastuutonta antaa Corbynista tulla pääministeri.

Puolueessa yli 600 valitusta antisemitismistä

Toinen kiistakysymys ovat puolueen sisällä esitetyt antisemitismisyytökset. Berger kertoi tiedotustilaisuudessa häpeävänsä Labour-puoluetta, joka on hänen mukaansa järjestelmällisellä tasolla juutalaisvastainen.

Puolue on kärsinyt pitkään sisäisistä antisemitismisyytöksistä. BBC uutisoi viime viikolla, että Labour-puolue on edeltävän 10 kuukauden aikana kerännyt sisäisesti 673 valitusta, joissa sen jäseniä epäillään juutalaisvastaisesta toiminnasta.

Valitusten seurauksena 12 jäsentä on erotettu puolueesta ja 96 henkilön jäsenyys on jäädytetty. 211 jäsenen toimintaa tutkitaan edelleen.

Kun Labour julkaisi lukunsa, puolueen kansanedustaja Margaret Hodge sanoi Twitterissä pitävänsä lukuja epäilyttävän alhaisina, eikä uskonut puoluejohdon sitoutuneen antisemitismin kitkemiseen puolueesta. Hodge ei kuitenkaan ole eroajien joukossa.

Kritiikki Corbynia vastaan kasvaa

Lähtijät eivät muodosta uutta puoluetta, mutta kehottavat muita kansanedustajia niin Labourista kuin muista puolueista liittymään joukkoonsa.

– Politiikka on rikki, mutta sen ei tarvitse olla. Muuttakaamme se, sanoi uudenlaista poliitikkaa peräänkuuluttanut Umunna BBC:n mukaan.

Uutistoimisto Reutersin lähde puolueessa kertoo, että maanantain eroilmoitukset saattavat innostaa lisää vastaavia päätöksiä.

BBC:n politiikan toimittaja Laura Kuenssberg kirjoitti viikko sitten, että tyytymättömyys Corbynia kohtaan on kasvanut viime aikoina.

Puolueen kansanedustajat ovat ilmaisseet tyytymättömyyttä puheenjohtajaansa kohtaan aiemminkin. Corbyn valittiin Labourin johtoon vuonna 2015 häntä tukevien uusien rivijäsenten tuella. Puolueen kansanedustajat haastoivat hänen asemansa seuraavana vuonna, mutta jäsenet äänestivät hänet uudelleen puheenjohtajaksi, entistä suuremmalla äänierolla.

Corbyn pettynyt, tilannetta verrataan Thatcherin valtakauteen

Puolueen puheenjohtaja Corbyn kertoi tiedotteessa olevansa pettynyt eroon.

– Konservatiivihallitus tunaroi EU-eron, kun Labour on esitellyt yhtenäistävän ja uskottavan suunnitelman, hän kertoo.

Opposition varjovaltionvarainministeri John McDonnell vetosi puolueensa yhtenäisyyden puolesta eilen. BBC:n mukaan hän vertasi tilannetta vuoteen 1981, jolloin neljä Labourin tunnettua jäsentä erosi ja muodosti kilpailevan sosiaalidemokraattisen puolueen.

McDonnellin mukaan vasemmiston äänten jakautuminen mahdollisti konservatiivi pääministeri Margaret Thatcherin pitkän valtakauden ja saattaisi nyt johtaa vastaavaan tilanteeseen.

– En usko, että kukaan, joka on edes maininnut jakaantumisesta, haluaisi sitä, McDonnell sanoi.