Saudi-Arabiassa alkoi oikeudenkäynti naisaktivisteja vastaan – heidät otettiin kiinni juuri ennen naisten ajokiellon raukeamista

Saudi-Arabiassa alkoi oikeudenkäynti naisaktivisteja vastaan keskiviikkona. Tapaus on herättänyt paljon kysymyksiä ihmisoikeuksien tilasta maassa.

Yli kymmenen aktivistin joukko otettiin kiinni viime toukokuussa ennen kuin maa päästi naiset ajamaan autoa kesäkuussa. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja BBC.

Syytettyinä ovat muun muassa Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan ja Hatoon Al-Fassi.

Heistä Loujain al-Hathloul kampanjoi näkyvästi naisten ajo-oikeuden ja mieshuoltajuuden lopettamisen puolesta.

Al-Hathloul on pidätetty kahdesti aiemmin. Esimerkiksi vuonna 2014 hän oli säilössä 73 päivää sen jälkeen, kun hän yritti ajaa Saudi-Arabiasta Arabiemiirikuntiin.

Loujain is a freedom fighter in #SaudiArabia. In a society where women’s movement & behaviour are controlled by men, she chose a different route. She’s a fierce woman who made a fierce choice & paid the price with her freedom. Support her this #IWD2019 https://t.co/2Se6hQjea5