Salvador Dalín veistoksia varastettiin Tukholmassa – asiantuntija: joko rikolliset ovat taitamattomia tai kyseessä oli tilaustyö

Varkaiden mukaan lähti 10–12 veistosta. Ruotsalaismedioiden haastattelemat asiantuntijat ihmettelevät varkautta.

Tukholmalaisesta taidegalleriasta on viime yönä varastettu useita taiteilija Salvador Dalín veistoksia.

Östermalmilla sijaitsevasta galleriasta vietiin 10–12 taiteilijan veistosta. Yksittäisten veistosten arvo on noin puoli miljoonaa kruunua (noin 47 000 euroa) laillista kautta myytynä.

– Tämä on surullista, olen murtunut. Olen tehnyt niin paljon töitä tämän näyttelyn eteen, ja sitten se ei saa olla rauhassa, sanoo varkauden kohteeksi joutuneen taidegallerian omistaja Peter Enström.

Hälytys galleriaan tuli aikaisin aamulla. Poliisin saapuessa paikalle varkaat olivat jo kadonneet. Viranomaistietojen mukaan ainakin kaksi henkilöä pakeni paikalta autolla.

Vaikea myydä eteenpäin

Aftonbladetin haastatteleman taideasiantuntija Claes Moserin mukaan veistoksia on kuitenkin lähdes mahdotonta myydä laillista reittiä.

– Tällaiset varkaudet olivat tavallisempia ennen, kun markkinoita ei valvottu yhtä tarkasti. Silloin varastetun taiteen saattoi myydä maailman toisella puolella. Nyt markkinoita valvotaan hyvin, Moser sanoo.

Samaa sanoo paljon juuri Dalín taideteoksien kanssa työskennelleen Mollbrinks konstin Johan Hauffman Aftonbladetille.

– Tällaisia veistoksia varastetaan hyvin harvoin. Varkaat eivät voi tietää, mitä he tekevät, hän sanoo.

Nykyisin on esimerkiksi olemassa rekistereitä varastetulle taiteelle. Suurin niistä on lontoolainen The Art Loss Register, johon rekisteröidään kaikki varastettu taide.

Lisäksi varastetut teokset kuuluvat luetteloon, jossa kaikki teokset on varustettu sarjanumerolla ja aitoustodistuksella.

– Aitoustodistusta he eivät ole voineet saada mukaan. Se taitaa olla arkistoituna jossain, sanoo taideasiantuntija Magnus Bexhed uutistoimisto TT:lle.

Lisäksi taideteokset päätyvät Interpolin etsintäkuuluttamiksi.

– Riippumatta siitä, missä nämä tulevat esiin, ne tunnistetaan. Niiden muuttaminen rahaksi on nykypäivänä hyvin, hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta.

Bexhedin ensiarvio varkaudesta on, että rikolliset ovat olleet harvinaisen taitamattomia tai sitten kyseessä on tilaustyö.

– Jos joku on tilannut varkauden, ei veistoksia ole tarkoitettu markkinoille. Silloin ostaja löytyy mustasta pörssistä, hän sanoo TT:lle.