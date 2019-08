Salaliittoteoriat seksuaalirikoksista syytetyn liikemiehen Epsteinin kuolemasta leviävät – Trump vihjaa Clintoneiden osuudesta

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump osallistui keskusteluun miljardöörin itsemurhasta jakamalla tviitin, joka syyttää kuoleman olevan Bill ja Hillary Clintonin vastuulla. Väitteelle ei ole esitetty mikäänlaisia perusteita.

Alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista syytetyn amerikkalaisen miljardöörin Jeffrey Epsteinin kuolema käynnisti mittavat tutkimukset ja sai liikkeelle lukuisia salaliittoteorioita. Kuolema herätti kysymyksiä siitä, miten itsemurha oli mahdollinen, ja oliko kyseessä edes itsemurha.

Keskusteluun liittyi viikonloppuna myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, joka vihjasi Twitterissä, että Clintoneiden perheellä olisi ollut osuutta kuolemaan.

Trump uudelleentviittasi amerikkalaisen näyttelijä-koomikon jakaman tviitin ja videon, joissa väitettiin entisen Yhdysvaltojen presidentin Bill Clintonin ja hänen vaimonsa, Yhdysvaltojen entisen ulkoministerin Hillary Clintonin olevan vastuussa kuolemasta. Hillary Clinton oli Trumpin vastustaja presidentinvaalissa 2016.

Tviitissä luki, että Epsteininillä oli tietoja Bill Clintonista ja nyt hän on kuollut.

Tviitissä ei esitetty minkäänlaisia perusteita tai todistusaineistoa väitteelle, eikä myöskään Trump perustellut kannanottoaan. Sen jälkeen kun Trump jakoi tviitin, se keräsi yli kolme miljoonaa katselukertaa sunnuntaiaamuun mennessä.

Bill Clintonin tiedottaja Angel Ureña kutsui Twitterissä Trumpin väitteitä "naurettaviksi".

– Tietenkään se ei ole totta. – ja Donald Trump tietää se, Ureña tviittasi.

Kuka oli Jeffrey Epstein?

Epstein oli menestyksekäs rajoittaja. Hän omisti yksityissaaren Karibialla, asuntoja Pariisissa ja New Yorkissa, maatilan Meksikossa ja useita kalliita autoja.

Miljardöörin lähipiiriin kuului lukuisia julkisuuden henkilöitä, joiden joukossa ovat presidentti Trump ja Yhdysvaltojen entinen presidentti Clinton. Molemmat ovat kiistäneensä, että he olisivat tienneet mitään Epsteinin toimista.

Brittilehti The Guardian julkaisi viikonloppuna vuonna 1992 kuvatun videopätkän, jossa Trump ja Epstein juttelevat hyvässä hengessä juhlimisen lomassa. Videolla Trump tanssittaa nuorten naisten ryhmää floridalaisella klubillaan, osoittelee naisia ja kommentoi erään ulkonäköä Epsteinille.

Syytteiden noustessa esiin Trump myönsi tunteneensa Epsteinin, mutta kertoi, ettei ole puhunut Epsteinille 15 vuoteen eikä "ollut tämän fani". Kuitenkin vuonna 2002 Trump sanoi New York -lehdelle Epsteinin olevan "mahtava tyyppi", joka pitää kauniista naisista yhtä paljon kuin hän itse – "ja monet heistä ovat nuoremmasta päästä", hän jatkoi.

Uhreina jopa kymmeniä alaikäisiä

Erittäin varakkaana liikemiehenä tunnettu Epstein pidätettiin heinäkuussa. Häntä syytettiin kymmenien alaikäisten tyttöjen hyväksikäytöstä ja parittamisesta vuosina 2002–2005. Epsteinin epäillään ylläpitäneen seksirinkiä, johon kuului hänen lähipiiriään. Nuorimmat uhreista ovat 14-vuotiaita.

Epstein kiisti syyllisyytensä tekoihin kuolemaansa saakka. Jos hänet olisi tuomittu, Epsteiniä olisi voinut odottaa jopa 45 vuoden vankeustuomio.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen Epsteiniin kohdistunut seksuaalirikosepäily, vaan pikemminkin julkinen salaisuus. Epstein tuomittiin alaikäisten prostituutioon liittyvistä rikoksista jo vuonna 2008. Silloin hän tunnusti syyllisyytensä ja sai siksi vain lievän tuomion. Sen turvin Epstein pystyi jatkamaan työskentelyä toimistossaan Floridassa, sillä 13 kuukauden vankeusrangaistuksen aikana hän sai poistua vankilasta kuutena päivänä viikossa 12 tunnin ajaksi.

Sittemmin Trumpin työministerinä toiminut Alexander Acosta joutui jättämään työnsä, kun tuli julki, että Acosta toimi Epsteinin tapauksen syyttäjänä ja auttoi tätä saamaan lyhyen tuomion.

Itsemurhayritys jo heinäkuussa

Epstein löydettiin lauantaina kuolleena sellistään Manhattanilla New Yorkissa. Yhdysvaltain oikeusministeri Bill Barrin mukaan Epsteinin kuolinsyy on ilmeisesti itsemurha. Maanantaina New Yorkin pääkuolemansyyntutkija kertoi Reutersin mukaan olevansa varma, että kyseessä on itsemurha, ja että Epstein kuoli hirttäytymällä selissään.

Epstein löydettiin sellistään tiedottomassa tilassa jo heinäkuussa. Silloin hänen kaulassaan oli merkkejä, jotka viittasivat itsemurhayritykseen. Vankilavirkailijat tutkivat tapausta itsemurhayrityksenä. Tapauksen jälkeen Epstein laitettiin viikon ajaksi tarkkailuun uusien itsemurhayritysten varalta. Hänet siirrettiin tarkkailusta pois heinäkuun lopulla. Viranomaiset eivät kertoneet, miksi Epstein siirrettiin pois tarkkailusta vain muutaman päivän jälkeen.

Varakas liikemies Jeffrey Epstein löytyi lauantaina kuolleena sellistään Manhattan Correctional Centerissä New Yorkissa.

Epsteinin kuolemaa edeltäneenä päivänä tuli julki vanhoja oikeusasiakirjoja, jotka sisälsivät uusia yksityiskohtia Epsteiniin ja tämän lukuisiin kumppaneihin liittyvistä hyväksikäyttöväitteistä.

Kuolema aiheutti huolta poliitikoissa ja Epsteinin uhreissa, jotka ovat toivoneet, että rikokset saadaan vihdoin päivänvaloon. Osa suri, ettei Epstein voi enää tuoda julki muita syyllisiä.

– Kuinka monta muuta miljonääriä ja miljardööriä oli mukana laittomissa toimissa, joita hän harjoitti, sanoi New Yorkin pormestari Bill De Blasio The Guardianin mukaan.

Nähtäväksi jää, rauhoittaako lääkärin lausunto villeimpiä salaliittoteorioita, ja paljastuuko Epsteinin lähipiiristä vielä uusia skandaaleja.