Saksassa jännitetään, kenestä tulee Angela Merkelin seuraaja CDU:n johtajana – tässä ovat vaihtoehdot

CDU valitsee uuden puheenjohtajan Angela Merkelin seuraajaksi. Tarjolla on yksi nainen ja kaksi miestä. Miesehdokkaat veisivät puoluetta selvästi oikealle.

Saksan liittokansleri Angela Merkel luopuu vallasta vähitellen.

Ensimmäiseksi hän jättää puolueensa, Saksan kristillisdemokraattien (CDU) puheenjohtajan nuijan, jota hän pidellyt käsissään 18 vuotta. Uusi puheenjohtaja valitaan tänään perjantaina alkavassa kokouksessa Hampurissa.

Merkel haluaa kuitenkin jatkaa liittokanslerina vaalikauden loppuun saakka. Tämän toiveen toteutuminen saattaa riippua siitä, kenestä tulee uusi puoluejohtaja.

Ehdokkaita on kolme, mikä on enemmän kuin koskaan CDU:n 70-vuotisessa historiassa. Ehdokkaat ovat Saksan länsilaidalta. Merkel puolestaan on DDR:ssä varttunut itäsaksalainen.

Useimmiten puoluejohtajan valinta on ollut CDU:ssä läpihuutojuttu, sillä CDU on "kansleripuolue" eli sen johtaja on ollut hyvin usein myös hallituksen vetäjä. Vallassa olevalle liittokanslerille ei yleensä ole löytynyt haastajia.

Merkelillä on selvä suosikki seuraajakseen, vaikka hän ei ole sanonut sitä ääneen. Hän poimi Annegret Kramp-Karrenbauerin puoluesihteeriksi viime helmikuussa Saarlandin osavaltion pääministerin paikalta.

Kramp-Karrenbauer, jota usein kutsutaan AKK:ksi, on kuin kopio Merkelistä, vaatekaappia myöten. Hän on Merkelin tavoin asioita pitkään miettivä ja kompromissinhaluinen.

Hänen suurin ongelmansa on saada aikaiseksi jonkinlainen hajurako Merkeliin, sillä puolueen sisällä on myös selvää väsymystä Merkelin pitkään valtakauteen.

Kramp-Karrenbauer sanoo olevansa "moderni konservatiivi".

Talouskysymyksissä AKK edustaa puolueen vasenta laitaa. Hän kannattaa vähimmäispalkkaa. Arvokysymyksissä kuten homoliitoissa hän on konservatiivi.

Jos kristillisdemokraattinen puolueväki haluaa mahdollisimman erilaisen johtajan kuin Angela Merkel, on valinta Friedrich Merz.

Saksalaisessa lehdistössä hänet on ristitty anti-Merkeliksi. Merkel on väritön esiintyjä. Merz puolestaan on vahvoja mielipiteitä viljelevä, räiskyvä puhuja, joka saa veret liikkeelle omissa ja vastustajissa.

Merzin poliittinen ura kääntyi alamäkeen 2000-luvun alussa, kun puoluejohtaja Merkel otti itselleen myös parlamenttiryhmän vetäjän tehtävät Merzin käsistä.

Viimeiset yhdeksän vuotta Merz on kerännyt kokemusta ja euroja yritysmaailmassa. Hän on ollut useiden yritysten johtopaikoilla. Tulot ovat miljoonaluokkaa.

CDU on maltillinen oikeistopuolue, ja siis myös yrittäjien puolue.

Monia puolueaktiiveja arveluttaa kuitenkin Merzin toiminta maailman suurimman konsulttifirman, amerikkalaisen BlackRockin lobbarina. Saksan veroviranomaiset tutkivat parhaillaan BlackRockin sekaantumista miljardiluokan veronpimitykseen.

Vaikka Merz saisi veronkiertojupakasta puhtaat paperit, on häneen helppo lyödä leima ahneen finanssimaailman juoksupoikana.

Merkel voidaan sijoittaa CDU:n vasempaan laitaan, Merz puolestaan kauas oikealle.

Erityisen kaukana Merkelin linjauksista Merz on pakolaiskysymyksissä. Merz haluaa, että CDU patoaa äänestäjäkatoa oikeistopopulistiseen AfD-puolueeseen kiristämällä maahanmuuttoa.

Merz ei ole tässä asiassa myöhäisherännäinen, sillä hän halusi jo vuonna 2000 poistaa perusoikeuden turvapaikkaan.

Merz teki tuolloin tunnetuksi myös "Leitkultur"-ilmaisun. Sitä on vaikea suomentaa, mutta se tarkoittaa suurin piirtein "maassa maan tavalla".

Puoluejohtajataiston aikana Friedrich Merz on yrittänyt hälventää persoonaansa kohdistuvia pelkoja. Merz on tähdentänyt kerta toisensa jälkeen, että hän on kykenevä ja valmis yhteistyöhän liittokansleri Merkelin kanssa.

Puoluejohtajakisan kolmas ehdokas, edellä kuvattua kaksikkoa huomattavasti nuorempi Jens Spahn on jäänyt kilpailijoidensa varjoon.

Ennen kuin Friedrich ponnahti näyttämölle, pidettiin Spahnia vahvana ehdokkaana puolueen johtoon.

Juuri häneen kohdistuivat odotukset päästä eroon "Angela Merkelin vihervasemmistolaisesta politiikasta", kuten eräs yleisökysyjä asian ilmaisi Süddeutsche Zeitungin mukaan ehdokkaiden väittelytilaisuudessa Hallessa.

Spahn on poliittisilta linjauksiltaan lähellä Friedrich Merziä. Hän on kehunut Unkarin pakolaispolitiikkaa ja varoittanut väkivaltaan taipuvista turvapaikanhakijoista.

Gallupeissa Kramp-Karrenbauer on pitänyt kaiken aikaa kärkipaikkaa, Merz on ollut toisena ja Spahn selvä peränpitäjä.

Uuden puoluejohtajan valitsee kuitenkin tuhannen puoluekokousedustajan joukko.

