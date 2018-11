Saksa vaati Venäjää kunnioittamaan naapurimaiden itsemääräämisoikeutta – Venäjä ei ole reagoinut kehotuksiin vapauttaa ukrainalaisalukset ja niiden miehistö

Tehokkain tapa näyttää Venäjälle ettei kannata hyökätä milloin mihinkin maahan on kaupankäyntiä rajoittaa venäjänkans. Suomi on Suomi jolle oma napa paras napa minä minä on geeneissä perittyä joten me otamme ydinvoimalan Venäjältä. Ei ole järkevää eikä oikeudenmukaista muita valtioita kohtaan.