Saksa selvästi myönteisin EU-maa turvapaikanhakijoille

Suomi, Ranska, Saksa, Luxemburg ja Portugali jakavat Lampedusaan pelastetut 42 pakolaista EU:n sisäisin siirroin.

Muutama EU-maa vastaanottaa valtaosan unionin ulkopuolelta tulevista turvapaikanhakijoista. Eurostatin mukaan vuonna 2018 EU:sta haki turvapaikkaa kaikkiaan noin 638 200 ihmistä, joista 580 800 oli ensikertalaisia.

Kaikista turvapaikanhakijoista 37 prosenttia sai turvapaikan jostain EU:n jäsenmaasta kansainvälisen suojelun perusteella.

Ylivoimaisesti eniten eli 47 prosenttia kaikista vuonna 2018 myönnetyistä turvapaikoista sijoittui Saksaan, joka otti yli 140 000 turvapaikanhakijaa. Seuraavaksi eniten turvapaikanhakijoita vastaanottivat Ranska (noin 45 000), Italia (40 000) ja Ruotsi (25 000).

Yli puolet EU:n jäsenmaista ei vastaanottanut lainkaan tai vain joitakin tuhansia turvapaikanhakijoita viime vuoden aikana.

Saksa ja Ranska pitävät Italian syytöksiä epäoikeudenmukaisina

Italian sisäministerin Matteo Salvinin mukaan viisi EU-maata on luvannut vastaanottaa pakolaisia kuljettaneen ja julkisuusmyrskyn silmään joutuneen aluksen kuljettamat ihmiset.

Salvini ei eritellyt maita, mutta uutistoimisto Reutersin mukaan Italia on saanut vahvistuksen pakolaisten vastaanottamisesta Suomen ohella Ranskalta, Saksalta, Luxemburgilta ja Portugalilta.

Ranskan sisäministeri Christophe Castaner on kertonut maan ottavan kymmenen henkilöä, mutta oli tyytymätön Italian toimiin ja erityisesti Italian luomaan mielikuvaan, jonka mukaan muut EU-maat eivät olisi pakolaispolitiikassaan solidaarisia Italiaa kohtaan.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas puolestaan kritisoi Italian aikeita meripelastuksen kriminalisoinnista ja sanoi ihmisten pelastamisen olevan inhimillinen velvollisuutemme.

Satamaan pääsee vain jos ihmisillä on sovittu määränpää

Italia kieltäytyy vastaanottamasta Välimereltä pelastettuja ihmisiä vastaan ja luvannut laivoille pääsyn satamaan vain siinä tapauksessa, että kaikkien aluksilla olevien ihmisten sijoittamisesta muihin EU-maihin on sovittu ennakolta.

Merikapteeni Carola Rackete ohjasi yli 50 pakolaista kuljettaneen aluksensa satamaan Italialle kuuluvalle Lampedusan saarelle, italian merivartioston estelyistä huolimatta.

Kapteenin mukaan kyse oli hätätilanteesta, jonka takia poikkeukselliset keinot olivat sallittuja. Italian viranomaiset pidättivät Racketen välittömästi laivan kiinnityttyä satamaan.

Kolmisen viikkoa sitten Välimereltä kumiveneestä löytyneet pakolaiset olivat huonossa kunnossa ja alkoivat jo olla epätoivoisia. Kymmenkunta heistä oli jo aiemmin siirretty sairaalaan ennen konfliktia Lampedusan satamassa.

Merikapteenia voi odottaa vuosien vankeustuomio

Suomi ilmoitti perjantaina ottavansa aluksella olleista vastaan kahdeksan ihmistä, turvapaikanhakijoina ja Euroopan komission erityisestä pyynnöstä.

Suomi on aiemmin kieltäytynyt ottamasta vastaan Välimereltä pelastettuja pakolaisia niin sanottuina sisäisinä siirtoina. EU-ministerivaliokunnan mukaan nyt tehty päätös on ”kertaluontoinen”.

Ennen kuin Italia sai vahvistuksen pakolaisten sisäisistä siirroista muihin EU-maihin, useita kymmeniä turvapaikanhakijoita kuljettanut Sea Watch 3 seilasi edestakaisin Välimerta, sillä Italia esti aluksen saapumisen maan satamiin.

Italian sisäministeri äärioikeistolainen Matteo Salvini on tehnyt aloitteen lainmuutoksesta, jonka perusteella avustusjärjestöiltä perittäisiin tuhansien eurojen sakkomaksu jokaisesta Välimereltä pelastetusta ja Italian maaperälle tuodusta pakolaisesta tai siirtolaisesta.

Merikapteeni Carola Racketelle ei ole vielä luettu syytteitä, mutta häntä voi odottaa useiden vuosien vankeustuomio.

EU on omaksunut viimeisten 20 vuoden aikana yhteiset turvapaikkanormit. Pakolaiskriisin seurauksena EU:n muuttoliikepolitiikka on kehittynyt sitä mukaa kuin komission agendaa on toteutettu käytännössä.

Turvapaikanhakijat 2018