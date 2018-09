Saksa ja Turkki yrittävät lämmitellä kylmenneitä välejään - talous noussee erityisesti esille Erdoganin Saksan vierailulla

Saksan ja Turkin suhde on ollut turbulenssissa kesän 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen. Kriisiytynyttä suhdetta yritetään lämmitellä uudelleen, kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vierailee loppuviikolla Saksassa.

Maiden välejä ovat kiristäneet muun muassa Turkissa pidätetyt saksalaiset, Turkin gülenisti-jahti ja Erdoganin valtaoikeuksien laajentuminen. Presidentti Erdogan on lisäksi hyökännyt kovin sanoin Saksan hallitusta vastaan ja sanonut, ettei Saksan hallituksen toiminta eroa natsien toimista. Turkki on syyttänyt Saksaa myös saarnaaja Fethullah Güleniin liitettyjen ihmisten suojelemisesta. Turkki syyttää Güleniä vallankaappausyrityksestä.

Erdoganin Saksan vierailulla asialistalle nousee ainakin talous. Saksa ja Turkki ovat olleet toisilleen tärkeät kauppakumppanit jo pitkään. Poliittisesta turbulenssista huolimatta saksalaiset yritykset ovat sijoittaneet Turkkiin, ja Saksa toivoo pääsevänsä osingoille Turkin tulevista investoinneista.

- Turkin ja Saksan taloudellinen suhde on syvälle juurtunut. Turkissa on paljon saksalaisia yrityksiä ja poliittisista ongelmista huolimatta taloudellinen kehitys on jatkunut, sanoo tohtori Murat Yurtbilir Australian valtion yliopiston Turkin tutkimuksen ohjelmasta.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta kertoo, että esimerkiksi saksalainen Siemens haluaa päästä mukaan Turkin rautateiden uudistamiseen.

- Myös Turkki odottaa, että Saksa jollain tavalla investoisi ja rahallisesti tukisi rautatiehanketta, Alaranta sanoo.

Hänen mukaansa Saksa on lisäksi huolissaan, että projekti päätyy kiinalaisten käsiin.

Turkki haluaa puolestaan pitää kauppasuhteensa Saksan kanssa kunnossa, sillä Turkki on suututtanut monet muut tärkeät kauppakumppaninsa kuten Yhdysvallat.

"Saksa yrittää investoinneilla pitää Turkin tyytyväisenä"

Yurtbilirin mukaan liiran luisumisen myötä Turkista on tullut saksalaisyrityksille erityisen houkutteleva.

- Turkki tuottaa halvemmalla kuin mikään muu maa Euroopassa. Se tarjoaa saksalaisille yrityksille mahdollisuuden tehdä edullisia investointeja ja muutamien vuosien päästä saksalaisilla on entistä enemmän mahdollisuuksia Turkissa, hän sanoo.

Yurtbilirin mukaan Saksa yrittää myös pitää investointien avulla Turkin tyytyväisenä, jotta Turkki ei päästäisi Syyrian pakolaiskriisiä leviämään Eurooppaan. Hän arvioi, että Turkki käyttää tätä korttia myös Saksan vierailun aikana.

- Erdogan ajattelee, että Euroopan unioni haluaa estää Syyrian pakolaiskriisin leviämisen Eurooppaan ja siksi EU:n pitää auttaa Turkkia, Yurtbilir sanoo.

"Vierailu on Erdoganille diplomaattinen voitto"

Vierailun aikana keskustellaan todennäköisesti myös Syyriasta, pakolaistilanteesta yleisesti, terrorismista, Saksassa asuvista turkkilaisista ja maailmankaupasta. Myös kiusallisia asioita kuten kysymyksiä demokratiasta ja oikeusvaltiosta saattaa nousta pöydälle, asiantuntijat arvioivat.

Erdogan ja liittokansleri Angela Merkel tapaavat perjantaina. Alarannan mukaan vierailu on Erdoganille diplomaattinen voitto.

- Erdogan on ajautunut viime vuosina hylkiön asemaan ja nyt natsikommenttien jälkeen ollaan siinä pisteessä, että hän saanut virallisen vierailukutsun Saksan johdon tasolta, Alaranta sanoo.

Yurtbilirin mukaan on hyvin vaikea ennakoida, mitä Saksan ja Turkin väleille tulevaisuudessa tapahtuu. Hän kuvailee Turkkia yhden miehen autoritaariseksi valtioksi, joten maiden suhde voi mennä parempaan tai huonompaan suuntaan.

- Mutta vaikka Turkki tulisi olemaan entistä autoritaarisempi, se ei vaikuta taloudelliseen suhteeseen, hän arvioi.