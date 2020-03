Saksa antaa lääkettä koronaviruksen vuoksi yskivälle taloudelleen

Toimittajamme arvioi Saksan pahenevaa virustilannetta ja talouspakettia. Liittokansleri Angela Merkel antoi luvan valtion lisävelkaantumiselle.

Augsburgilaisen Christine Hintersdorfin esimies ilmoitti, että asiakkaat ovat kadonneet koronaviruksen takia. Hintersdorf tekee videoita ja muuta viestintää messuja varten ja nyt useimmat messut on peruutettu. Kun yhtäkkiä yrityksillä ei ole enää maksavia asiakkaita, loppuu myös palkanmaksuvara. Työt loppuvat yhtiössä kaikilla – lähes kokonaan.

– Meidät kaikki siirrettiin lyhennetylle työviikolle. Meitä ei irtisanota, vaan teemme töitä neljä tuntia viikossa. Se on kymmenesosa normaaleista työtunneista, Hintersdorf kertoo Lännen Medialle.

– Tietenkin on kovaa, kun tulot nyt tippuvat, mutta olen kiitollinen siitä, että on mahdollisuus palata töihin, kun kriisi on ohi.

Irtisanomisia ehkäistään viimeiseen asti

Saksassa tavoitteena on ehkäistä irtisanomisia viimeiseen asti. Kun tilanne paranee, ihmiset ovat edelleen työsuhteessa ja heidät saadaan helpommin takaisin. Vastaavasti ihmisten oma tilanne on turvallisempi, kun on edelleen olemassa joku työsuhde vanhoina työntekijöinä.

Saksalaisessa lyhennetyn työviikon mallissa työntekijä saa palkkaa noin 60 prosenttia pisimmillään vuoden ajan. Valtio maksaa jopa kaksi kolmasosaa palkasta. Viikon alussa koronaviruksen takia hallitus päätti kasvattaa osuuttaan entisestään. Tavoitteena on pitää työsuhteet, vaikka muut työntekijät joutuisivat karanteeniin, tarvikkeita ei saisi tai asiakkaat katoaisivat esimerkiksi tapahtumien loppumisen kautta.

Työmarkkinajärjestöt pitävät lyhennetyn työviikon korvauksen laajentamista tähän mennessä Saksan hallituksen tärkeimpänä osana koronaviruksen talousvaikutusten vastaisessa taistelussa.

– On tärkeää, ettei työntekijöitä tarvitse irtisanoa nykyisessä tilanteessa vain siksi, että on tilapäisesti alityöllistetty, sanoi teollisuutta edustavan BDI:n puheenjohtaja Dieter Kempf Saksan yleisradioyhtiö ARD:lle.

Merkel salli lisävelkaantumisen

Saksalla on varsin vähän velkaa verrattuna varallisuuteensa, viime vuonna alle 62 prosenttia bruttokansantuotteesta. Saksa voisi yli kaksinkertaistaa valtionvelkansa eikä se olisi vielä Italian tasolla. Kreikan tasolle joutuakseen se voisi kolminkertaistaa velkansa.

Liittokansleri Angela Merkel on aiemmin vuosikausien ajan kieltänyt maan lisävelkaantumisen sanomalla, että Saksalla pitää olla varaa velkaantua, jos tulee vaikea tilanne esimerkiksi väestön vanhentumisen takia. Pari päivää sitten Merkel sanoi, että nykyisessä vaikeassa tilanteessa tätä velkaantumisvaraa voidaan käyttää.

Perjantaina Saksan valtionvarainministeri Olaf Scholz ja kauppa- ja teollisuusministeri Peter Altmaier tekivät Berliinissä selväksi, että pelivara käytetään nyt. Saksa lainaa yrityksille täsmälleen niin paljon rahaa, kun ne tarvitsevat. Rahaa riittää myös lyhennettyjen työviikkojen korvauksiin niin paljon kuin tarvitaan.

Tarkoitus on, että mikään yritys ei joutuisi lopettamaan toimintaansa pelkästään koronakriisin vuoksi. Lainan avulla autetaan yli esimerkiksi koneiden valmistaja, joka puuttuvan osan takia ei enää pysty tuottamaan Kiinasta. Lainaa saa myös ravintolan omistaja, jonka asiakkaat katoavat yhtäkkiä virusten pelon vuoksi. Altmaierin mukaan apua riittää kaikille yksittäisistä taksinkuljettajista suurimpiin yrityksiin.

Myös veroja lykätään

Verolykkäykset muodostavat tukipaketin toisen osan. Jos yrityksillä on huomattavia vaikeuksia maksaa verojaan koronakriisin vuoksi, veroviranomaiset voivat lykätä niitä.

Altmaier ja Scholz jättivät kuitenkin avoimeksi sen, mitä valtio tekee, jos lainat, verojen lykkäykset ja lyhennetyn työviikon tuki eivät riitä. Altmaier ei ole suoraan torjunut esimerkiksi sitä, voiko valtio tarvittaessa ottaa firmoja kokonaan omistukseensa, jotta teollisuuden pyörät voidaan pitää pyörimässä.

Rahan antamista kuluttajille esimerkiksi autojen romutuspalkkioilla ei ole odotettavissa. Asiantuntijat ovat tyrmänneet ne nyt, koska kuluttajien pitäisi itse asiassa nyt olla kotona eikä rahaa tuhlaamassa kauppojen käytävillä.