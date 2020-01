Sade toi tilapäistä helpotusta Australian tulikatastrofiin: "Omahyväisyydelle ei ole nyt sijaa"

Paloja on luvassa myös tulevaisuudessa: "Tämä on uusi normaali."

Sade ja lämpötilan laskeminen helpottivat tilapäisesti Australian maastopaloja vastaan taistelevien palomiesten urakkaa maanantaina. Viranomaiset varoittivat kuitenkin, että lämpö alkaa nousta uudelleen viikon edetessä. Samalla kasvoi huoli siitä, että Victorian ja Uuden Etelä-Walesin osavaltioiden palot yhdistyisivät muodostaen yhtenäisen tulipätsin.

– Omahyväisyydelle ei ole nyt sijaa. Nyt on kyse toipumisesta. Sen varmistamisesta, että niillä ihmisillä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa, on turvallinen paikka, minne mennä, sanoi Uuden Etelä-Walesin osavaltion pääministeri Gladys Berejiklian BBC:n mukaan.

Viikonloppu oli palojen sammuttamisen kannalta erittäin vaikea. Apuun hälytetty Australian armeija auttoi palomiehiä muun muassa palauttamalla sähköjä ja toimittamalla ruokaa, vettä ja polttoainetta saarroksiin jääneille alueille. Ensimmäistä kertaa Australian historiassa töissä oli myös hallituksen lääkintäavustusryhmä, joka normaalisti lähetetään ulkomaille tukemaan esimerkiksi luonnonkatastrofeista toipumisessa.

Kaksi miljardia rahastoon

Australian hallitus ilmoitti käyttävänsä 2 miljardia Australian dollaria (yli 1,2 miljardia euroa) perustaakseen kansallisen rahaston, jolla tuetaan maassa riehuneista tulipaloista selviytymistä ainakin kahden vuoden ajan.

– Edessä on pitkä tie, ja me olemme näiden yhteisöjen jälleenrakennuksessa mukana joka askeleella, pääministeri Scott Morrison lupasi.

Kenguru kuvattiin savun peittämällä pensasalueella Australian pääkaupungissa Canberrassa sunnuntaiaamuna. Arvioiden mukaan kuukausien paloissa on kuollut ainakin 500 miljoonaa lintua, nisäkästä ja matelijaa. KUVA: LUKAS COCH

Virallisten lukujen mukaan tulipalot ovat tuhonneet noin kahdeksan miljoonaa hehtaaria eli noin Irlannin saaren kokoisen alueen. Viranomaiset ovat varoittaneet, että palot saattavat jatkua vielä viikkoja tai jopa kuukausia.

Victorian osavaltion pääministeri Daniel Andrews kertoi niin ikään perustaneensa maastopaloista toipumista edesauttavan viraston. Andrews kertoi viraston olevan pysyvä, sillä vaarallisista paloista on tullut aiempaa tavanomaisempia.

– Meidän täytyy olla rehellisiä siitä tosiasiasta, että näemme vastaisuudessa yhä enemmän paloja ja yhä enemmän vahinkoa aina palokaudella. Tämä on uusi normaali, Andrews sanoi toimittajille.

Savu kulkeutui Uuteen-Seelantiin

Palojen vaikutukset ovat levinneet huomattavasti varsinaisia liekkejä kauemmas. Paksu savu on matkannut maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Melbourneen ja pääkaupunkiin Canberraan, jossa osa valtion virastoista on ollut suljettuna huonon ilmanlaadun vuoksi.

Vuoden ensimmäisenä päivänä keskiviikkona tuli oli jättänyt jälkeensä rakennuksista vain rauniot Cobargossa Uudessa Etelä-Walesissa.

Muun muassa australialainen Nine News -kanava kertoi aiemmin, että maastopaloista leviävä savu on värjännyt taivaan oranssinhehkuiseksi jo Uudessa-Seelannissa saakka. Kanavan julkaisemissa kuvissa näkyy, kuinka maisema muuttui sunnuntaina Uuden-Seelannin pohjoissaarella sijaitsevassa Aucklandissa kuuluisan näkötornin ympärillä oranssiksi. Savu on kulkeutunut kaupunkiin 2 200 kilometrin päästä.