Saarivaltio Vanuatun asioista päättävät miehet – "On tyrmistyttävää kertoa maailmalle, että valtiollamme ei ole yhtään naisedustajaa"

Jos ei ole niin so what? Suomessa häärää nyt naisministerit ja suurin saavutus on päästä Vogueen poseeraamaan. Kaikki muu meneekin päin prinkkalaa ja pahempaan ollaan menossa. Voi Suomi parkaa.

Sukupuoli ei pitäisi olla mikään itseisarvo, vaan johtoon tulisi valita ennen kaikkea pätevät. Empatialla ja tunteella ei pitkälle pötkitä, jos ja kun rationaalinen järki loistaa poissaolollaan.