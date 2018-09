Ruotsissa vaihtuvat pääministeri ja hallitus – valtiopäivät äänesti Stefan Löfvenin eron

Juuri näin. Ruotsissa on parhaillaan menossa vallankumous jonka Ruotsin kansa on suorittanut demokratiaa aseena käyttäen vaaleissa. Ruotsin tilanne on tuntuvasti merkittävämpi kuin mitä valtamedia antaa ymmärtää. Ruotsi on nyt muuttunut pysyvästi ja kansa on torjunut tuon sosialistien ideologian. Lähetämmekin upealle ja itsenäiselle Ruotsin kansalle rakkaat terveiset täältä naapurista. Me suomalaiset rakastamme teitä, olette siskojamme ja veljiämme kautta vuosisatojen.