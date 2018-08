Ruotsissa sytytetty tuleen kymmeniä autoja - pääministeriltä kovasanainen tuomio

Eikö tämä ole ollut nähtävissä. Ei integroituminen tapahdu ihan 100 % koskaan, vaan tämä on ollut arvovalinta luterilaisen yhteiskunnan muuttamiseksi aivan toiseksi. Tästä kaikki johtuu. Luterilaiseen yhteiskuntaan kuuluu rauha ja rakentaminen, eikä väkivalta ja hajottaminen. Näin yksinkertaista se on. Politiikasta sanotaan, että se on monimutkaista, mutta ne lopulliset isot tavoitteet ovat aika yksinkertaisia ja yhdellä sanalla todennettavissa kuten koti, uskonto ja isänmaa.