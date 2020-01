Ruotsissa räjähti jälleen – teolla epäillään olevan yhteyttä aiempiin räjähdyksiin ja murhiin

Räjähdyksen kohteessa asuu mies, jolla oli yhteyksiä joulukuussa ammuttuun mieheen.

Ruotsissa sattui jälleen keskiviikkoaamuna räjähdys kerrostalossa.

Tällä kertaa räjähdyspaikkana oli Hageby Norrköpingin kaupungin eteläosissa, ja poliisin mukaan räjähdys tapahtui talon rappukäytävässä. Useita ihmisiä loukkaantui, mutta kenenkään vammat eivät ole vakavia.

Paikalla syttyi räjähdyksen jälkeen tulipalo, mutta se on sammutettu.

Poliisin mukaan räjähdys liittyy todennäköisesti jengisotaan. Räjähdyksen kohteessa asuu mies, jolla on yhteyksiä toiseen kahdesta joulukuussa norrköpingiläisen yökerhon edessä sattuneessa ammuskelussa kuolleeseen mieheen.

Tuolloin ammuttu mies tuomittiin vuonna 2018 kahden vuoden vankeuteen kiristyksen yrityksestä. Ammuskelun jälkeen syyttäjä Torsten Angervåg kommentoi ruotsalaismedialle, että miehellä on useiden vuosien ajan ollut suuri rooli Norrköpingin rikollispiireissä.

Nyt räjähtäneessä talossa asuva mies tuomittiin samassa asiassa. Hänen kerrotaan olevan saman jengin jäsen, johon joulukuussa yökerhon edessä ammuttu mies kuului.

– En kutsuisi miestä johtajahahmoksi, mutta hän on ehdottomasti kytkeytynyt tähän maailmaan ja ryhmittymiin. Tämän vuoksi on hyvin todennäköistä, että räjähde oli tarkoitettu hänelle. Silloin se on myös selkeästi jatkoa menossa olevalle jengiliikehdinnälle, kommentoi rikostoimittaja Joakim Palmkvist Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle.

Räjähdysten määrä kasvoi rajusti viime vuonna

Palmkvistin mukaan viime kesänä Linköpingissä tapahtunut suuri räjähdys sekä Örebrossa tapahtunut strippiklubin räjähdys liittyvät samaan välienselvittelyyn.

– Rikolliset eivät käytä räjähteitä huvikseen. Kokemuksen mukaan ne ovat työkaluja uhkailuun, pelotteluun ja rankaisemiseen, sekä itsestäänselvästi myös kostamiseen, Palmkvist sanoo SVT:lle.

Vuonna 2019 Ruotsissa tehtiin kaikkiaan 257 räjähdeiskua. Määrä nousi voimakkaasti vuodesta 2018, jolloin tapauksia oli 162.

Enimmäkseen räjähdykset ovat tapahtuneet Etelä-Ruotsin kaupungeissa, mutta alkuvuodesta suuren profiilin räjähdyksiä on ollut myös Tukholmassa. Kuun puolessavälissä räjähti Östermalmilla, tämän viikon tiistain vastaisena yönä puolestaan Husbyn ja Kistan lähiöissä.

– Kehitys on äärimmäisen vaarallista, koska syyttömät naapurit ja muut yksityishenkilöt joutuvat hengenvaaraan, Palmkvist sanoo.

Operatiivinen johtaja Stefan Hector Ruotsin poliisin kansallisesta Noa-yksiköstä sanoo SVT:lle, että aiemmin iskuja tehtiin käsikranaateilla, mutta nyt niitä tehdään kotitekoisilla räjähteillä.

Ominaista räjähdyksille on myös ollut se, että niistä epäiltyjä ei olla tavoitettu. Nyt poliisi on kuitenkin ottanut yhden henkilön kiinni liittyen aiemmin tammikuussa tehtyyn Östermalmin iskuun. Aftonbladetin mukaan mies on poliisin vanha tuttu, ja hänellä on yhteyksiä Bandidos-moottoripyöräjengiin.