Ruotsissa pitäisi sulkea viikon päästä ydinreaktori – Fortumillekin on väläytetty mahdollisuutta ottaa ohjat

Ruotsin punavihrvassarit on ajaneet älyttömän ydinvoiman alasajon läpi. Nyt meillä on aika ensin naureskella kun länsinaapuri on ampunut itseään jalkaan. Sitten rupeamme myymään sähköpulasa kärsivälle länsimaapurille ydinsähköä. Ostetään sähkö tulee venäjältä, siihen kate päälle ja myydään edelleen ruotsiin. Tämä kunnes saamme itse rakenteilla oleva ydinvoimalat valmiiksi ja uusia tulemaan niin että ollaan omavaraisia.