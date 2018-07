Ruotsin Ljusdalissa yhä 3 kylää evakuoitu, metsää palanut ainakin 90 miljoonan euron arvosta: ”Täällä näyttää taistelukentältä”

– Maastopalot ovat shokki on koko 19 000 asukkaan Ljusdalin kunnalle, sanoo kunnan tiedotuspäällikkö Pär Jonsson.

Pahin shokki on koskettanut 200 kunnan asukasta, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa maastopalon vuoksi. Toistaiseksi asukkaita on yhä evakossa kolmesta kylästä. Kolmen kylän asukkaat ovat jo voineet palata koteihinsa, koska maastopaloa on saatu hillittyä.

Ruotsin kriisinhallintakeskuksen viestintäpäällikön Marielle Korend Larssonin mukaan kaikki kunnan omakotitalot ja asunnot on kuitenkin saatu pelastettua liekeiltä. Vain jokunen kesämökki on palanut maan tasalle. Suurimmat asukkaiden menestykset tulevatkin siitä, että roihun keskellä on kärventynyt heidän omistamiaan metsiä.

Ljusdalin kunnan mukaan metsää on palanut ainakin 90 miljoonan euron arvosta. Kaikki palanut metsä ei kuitenkaan ole kokonaan käyttökelvotonta.

Pär Jonsson on seurannut aitiopaikalta, kuinka Ljusdalin asukkaiden shokki on muuttunut myös toiminnaksi. Tuhannet paikalliset ovat päättäneet vapaaehtoisesti auttaa metsäpalojen parissa toimivia. Palomiesten leirien lähelle on esimerkiksi perustettu keskuksia, jonne hankitaan kerätyillä varoilla juomista, hygieniatarvikkeita ja muita pelastajille tärkeitä tarpeita, joita he voivat hakea käyttöönsä ilmaiseksi.

– Kylä toipuu tästä koettelemuksesta vielä pitkään. Täällä näyttää vielä jonkin aikaa siltä, kuin oltaisiin taistelukentällä, Jonsson sanoo.