Ruotsin akatemian raiskausepäilty vangittiin

Ruotsin akatemiaa ravistelleessa ahdisteluskandaalissa epäilty mies vangittiin maanantaina oikeudenkäynnin päätteeksi. Tukholman käräjäoikeuden syyttäjä Christina Voigt perusteli vaatimusta sillä, että vankeustuomion uhkaama Jean-Claude Arnault saattaa paeta ulkomaille.

Häntä epäillään kahdesta raiskauksesta vuonna 2011.

Tuomio on määrä antaa ensi maanantaina. Voigt on vaatinut vähintään kolmen vuoden vankeustuomiota. Oikeudenkäynti on pidetty suljetuin ovin raiskaussyytöksen esittäneen naisen toivomuksesta.

Hyväksikäyttö- ja häirintäepäilyt akatemiassa ja sen lähipiirissä johtivat siihen, ettei kirjallisuuden Nobel-palkintoa jaeta tänä syksynä.

Arnault'n asianajajan Björn Hurtigin mukaan on selvää, että Arnault valittaa, jos tuomio on langettava.