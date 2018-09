Ruotsidemokraattien valvojaisissa ruuhkaa – mukana oleva perussuomalaisten Huhtasaari odottaa yli 20 prosentin kannatusta

Useita suomalaisia poliitikkoja on Tukholmassa eri vaalivalvojaisissa. Ensimmäiset ovensuukyselyjen tulokset osoittivat ruotsidemokraateille ennusteiden mukaista vajaan 18 prosentin kannatusta, jolla se olisi toiseksi suurin puolue sosiaalidemokraattien jälkeen.

– Tunnelmaa on vain enemmän, jos puheenjohtaja on koko ajan paikalla, totesi perussuomalaisten poliittinen suunnittelija Riikka Purra ruotsidemokraattien vaalivalvojaisista.

Hän viittasi siihen, että ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson ei lähtenyt yleisradioyhtiö SVT:n lähetykseen, koska boikotoi sitä SVT:n antaman lausunnon takia. Lausunnossa yhtiö sanoutui perjantain vaaliväittelyn jälkeen irti Åkessonin maahanmuuttokommenteista.

Perussuomalaisista matkusti lauantaina kolmehenkinen delegaatio juhlimaan ruotsidemokraattien kanssa. Purran lisäksi mukana olivat kansanedustaja Laura Huhtasaari ja europarlamentaarikko Jussi Halla-aho.

Perussuomalaisten poliittinen suunnittelija Riikka Purra kuvasi ruotsidemokraatteja ja heidän vaalivalvojaisiaan tyylikkäiksi.

Huhtasaari tviittasi Helsinki-Vantaan lentokentältä kolmikosta kuvan ja tekstin, jossa sanotaan: "On aika ottaa Ruotsin kansankoti takaisin."

Huhtasaari kertoi Lännen Medialle puhelimessa ennen ovensuukyselyjen tulosta, että tunnelma oli todella odottavainen ja korkealla.

– Täällä on arvailtu prosentteja, ja on heitetty sellaisia lukuja kuin 25 ja 22. Itse olen veikannut vähän yli 20, mutta ei yhtään haittaa, jos häviän, Huhtasaari nauroi.

Purra kertoi, että toimittajien tila alakerrassa oli heti valvojaisten alussa niin täynnä, ettei siellä voinut kävellä. Yläkerrassa oli vielä vähän tilaa, mutta lisää väkeä virtasi paikalle koko ajan.

– Ruotsalaisen näköisiä ruotsidemokraatteja, tyylikkäitä. Eron suomalaisiin vaalivalvojaisiin huomaa, Purra kuvaili.

Huhtasaari ihmetteli muiden suomalaisten tapaan äänestysjärjestelmää, jossa eri blokkien äänestyslistat otetaan kaikkien nähden käteen, kun mennään äänestämään. Vaalisalaisuutta ei tunnu olevan niin suojattu kuin meillä.

Huhtasaaresta listojen valinnalla voi näyttää, mitä ei ainakaan äänessä. Kyseessä tuntui hänestä olevan jonkinlainen rituaali.

– Itsestäni Suomen vaalitapa tuntuu demokraattisemmalta.

Demareiden Rönnholm uskoo, että gallupit hakataan

Suomalaisia demareita on sisarpuolueensa sosiaalidemokraattien vaalivalvojaisissa Tukholmassa.

– Tunnelmat ovat jännittyneet. Toivomme erittäin hyvää tulosta, sillä ruotsalaisessa yhteiskunnassa vaalit ovat aina merkittäviä. Vaikka nyt nämä vaalit ovat merkilliset, eli on tosi vaikea sanoa, miten käy, SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kertoi Tukholmasta Suomen aikaa ennen kahdeksaa.

– Odotan, että demarit hakkaavat gallupit. Viimeisinä viikkoina on näyttänyt siltä, että demarit ovat menneet ylöspäin.

Rönnholmin mukaan erityisesti perhepolitiikkaan liittyvät avaukset ovat viimeisinä viikkoina puhuttaneet äänestäjiä: perheillä tulisi olla enemmän aikaa lasten kanssa.

Rönnholmin mielestä Suomessa perussuomalaiset yrittävät tehdä maahanmuutosta ensi kevään eduskuntavaalien vaaliteeman.

– Maahanmuutto on ainut asia, mistä heillä oikeastaan on mitään erityistä sanottavaa. Sote- ja hyvinvointikannat puuttuvat tai ovat oikeistolaisia.

Rönnholm ei usko, että maahanmuutto tulee olemaan Suomen vaalien keskeinen teema.

– Suomen ja Ruotsin tilanne on erilainen. Ruotsissa on ollut aitoja ongelmia jengiväkivallan kanssa. Minusta Suomi on kasvanut itsenäiseksi aikuiseksi maaksi läntisestä naapurista. Ei meidän tarvitse sieltä vaaliagendoja lainata.

Keskustan Kaikkonen seuraa blokkiasetelmia

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen seuraa parhaillaan sisarpuolueensa keskustapuoleen vaalivalvojaisissa useita asioita.

– Kumpi blokki nousee suuremmaksi: onko se allianssi vai punavihreä blokki? Tilanne on tasainen. Entä mikä on ruotsidemokraattien kannatus?

Keskustan Antti Kaikkonen odottaa pientä voittoa sisarpuolueelle.

Kaikkosen mukaan blokkiasetelmat ovat olleet Ruotsissa vahvat, ehkä vähän turhankin vahvat. Gallupit taas ovat heitelleet paljon. Kaikkosen mukaan keskustalle on povattu jonkin sortin vaalivoittoa.

– Annie Lööf on valovoimainen ja suosittu poliitikko. Pientä voittoa sisarpuolueelle odotetaan, katsotaan miten käy.

Kaikkosen mielestä vaalituloksella voi olla merkitystä Suomelle: saadaanko hallitus synnytettyä, vai tuleeko ongelmia, jotka voisivat heijastua Suomenkin talouteen.

– Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa en odota mitään suuria muutoksia, vaikka Ruotsin vaalitulos olisi mikä. Näyttää siltä, että Ruotsi ei ole pikavauhtia hakemassa Nato-jäsenyyttä. Ruotsissa haetaan laajaa konsensusta.

Kokoomuksen Tikkanen uskoo ruotsidemokraattien nousevan

Kokoomuksesta Ruotsiin matkasi tiedotussihteeri Tuomas Tikkanen.

Tikkanen sai kuvattua itsensä päivän aikana sekä sosiaalidemokraattien Stefan Löfvenin että maltillisen kokoomuksen Ulf Kristerssonin kanssa. Löfveniä hän nimitti tviitissään "seuraavaksi entiseksi pääministeriksi" ja Kristerssonia "seuraavaksi pääministeriksi".

Tikkanen totesi ennen tulosten selviämistä, että kohtuullisella todennäköisyydellä tiedetään demarien tuloksen olevan historiallisen huono.

– Demareille huonoin tulos koskaan. Ruotsalaiset haluavat muutosta.

Tikkanen korostaa, että Kristersson on Löfveniä suositumpi kaikkien äänestäjien keskuudessa.

Hän uskoo, että vasemmistopuolue tulee tekemään yhden parhaista tuloksistaan, ja tämä muuttaa vasemmistoblokin valtatasapainoa.

Ruotsidemokraateille hän veikkaa historian parasta tulosta.

– Ruotsidemokraateille arvioitu 17,9 prosenttia on varmasti alakanttiin. Monen veikkaus on, että ruotsidemokraatit saavat enemmän kuin gallupeissa, koska ihmiset eivät kehtaa myöntää äänestävänsä heitä. Mutta sen näkee sitten huomenna.

– Kyse ei ole loistavasta kampanjasta tai ideoista, vaan muiden puolueiden epäonnistumisesta maahanmuuton ja itse ruotsidemokraattien käsittelyssä.