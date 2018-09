Ruotsidemokraattien Åkesson kertoi suosikkinsa hallituspohjaksi – "Jos Kristersson haluaa muodostaa hallituksen, hänen pitää puhua minulle"

Ruotsi on nyt muuttunut pysyvästi ja tällä saattaa olla yllättävä vaikutus jopa koko Eurooppaan. Erityisesti Ruotsia kuin myös Tanskaa on pidetty viimeisinä todellisina sosialistisina pesäkkeinä koko maailmassa (Venezuela ja Nigaragua ei lasketa kun ne yhteiskunnat ovat kohta romahtaneet) ja nyt tästä lähtee selvä viesti, että ruotsalaiset ovat alkaneet torjumaan tuota sosialistista ideologiaa. Pakka on mennyt täysin uusiksi. Suoraan sanottuna tämähän on kyllä suurempi shokki kuin mitä kukaan edes kehtasi arvuutella.