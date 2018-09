"Ruotsi saattaa tarvita uusia ratkaisuja hallituksen muodostamiseen"

Ruotsissa saatetaan tarvita uusia ratkaisuja, jotta hallitus saadaan muodostettua, sanoo Tukholman Södertörnin korkeakoulun dosentti Ann-Cathrine Jungar. Valtiopäivävaalien jälkeisenä päivänä voimasuhteet punavihreän blokin ja porvariallianssin välillä näyttivät edelleen tasaisilta.

Kumpikin blokki on ilmoittanut jo aiemmin, että ne eivät halua tehdä yhteistyötä oikeistoradikaalien ruotsidemokraattien kanssa. Jungarin mukaan tilanne saattaa kuitenkin vaatia, että puolueet selittävät äänestäjilleen tarvetta uusille ratkaisuille ja yhteistyökumppaneille.

Sosiaalidemokraattien tappio Ruotsin valtiopäivävaaleissa kompensoitui hieman sillä, että vasemmistopuolue nosti kannatustaan, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Myös porvariblokki säilytti tukensa maltillisen kokoomuksen laskusta huolimatta, sillä keskusta ja kristillisdemokraatit nostivat kannatustaan.

Blokkien sisäiset siirtymät voivat Tiilikaisen mukaan tarkoittaa, ettei blokkien asetelma muutu paljon.

On edelleen kysymysmerkki, miten hallitus saadaan muodostettua.

- Kummastakin blokista on sanottu, että hallitusyhteistyö ruotsidemokraattien kanssa ei tule kysymykseen. Mutta pakkohan sieltä on hakea tukea, jos blokkien yli ei mennä. Puheiden pyörtämisestähän siinä nyt hiukan on kyse, kun on otettu etäisyyttä, Tiilikainen sanoo.

Punavihreällä blokilla oli maanantaina 144 paikkaa ja porvariallianssilla 143. Ennakkoon ja ulkomailla äänestäneiden äänet ovat yhä laskematta.

Tiilikainen ei usko, että nykypolitiikka muuttuisi maahanmuuttopolitiikan osalta paljon, vaikka porvariblokki kirisi punavihreiden ohi. Eurooppa-politiikassa hän näkee suurempia sävyeroja.

- Siinä porvariallianssi on perinteisesti omaksunut EU-myönteisempiä kantoja.

Mielipidemittaukset paljastivat ruotsidemokraattien kannatuksen

Ruotsidemokraattien vaalimenestys ei tullut yllätyksenä, mutta puolueen todellinen kannatus näkyi mielipidemittauksissa tavanomaista paremmin. Tiilikaisen mukaan tutkijoiden joukossa on yleinen olettama, ettei populisti- ja ääripuolueiden tosiasiallinen kannatus näy mittauksissa, koska etenkin liikkuvien äänestäjien voi olla vaikeaa tunnustaa äänestävänsä ääripuoluetta.

- Tässä kävi ilmeisesti niin, että ruotsidemokraattien äänet saatiin näissä mielipidemittauksissa haaviin, jopa niin päin, että se saattoi jäädä lopputuloksessa vähän alle sen, mitä jotkin mittaukset ennakoivat, hän arvelee.

Tiilikaisen mielestä tilanne on mielenkiintoinen Suomeakin ajatellen, sillä perussuomalaiset ovat hieman samanhenkinen puolue kuin ruotsidemokraatit.

- Se on meilläkin keväällä edessä, että mikä on mielipidemittausten suhde varsinaiseen vaalitulokseen.