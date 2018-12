Ruotsi pidätti yhden epäiltynä terroriteon suunnittelusta, turvallisuuspoliisiin mukaan tapaus ei liity Strasbourgin ampumistapaukseen

Ruotsissa on pidätetty yksi henkilö epäiltynä terrorismirikoksen suunnittelusta, useita muita on kuulusteluissa, kertoi Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo torstaina.

Tapaukseen liittyy kansainvälisiä kytkentöjä.

– Käynnissä on intensiivinen tutkimustyö, sanoi Gabriel Wernstedt Säposta Aftonbladetille.

Säpo ei kuitenkaan paljasta, mitkä maat ovat kyseessä. Wernstedtin mukaan nyt käynnissä olevat tutkimukset eivät liity Strasbourgin tapaukseen, jossa kaksi ihmistä surmannut ampuja on yhä vapaalla jalalla.

Göteborgin seudulla oli yöllä käynnissä suuri poliisioperaatio.

Pidätettyä epäillään terrorismirikoksen suunnittelun lisäksi laittomien aseiden hallussapidosta.

Terrorismin uhkataso on Ruotsissa muuttumaton. Se on tasolla kolme, kun korkein taso on viisi. Viime vuonna Tukholmassa Uzbekistanista tullut turvapaikan hakija ajoi kuorma-autolla päin jalankulkijoita surmaten viisi ihmistä.