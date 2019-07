Ruotsi joutuu lähettämään syöpäpotilaita Suomeen laitevian vuoksi – Suomessa hoidetaan jo ennestään satoja naapurimaan syöpiä

Toivottavasti joku tutkii onko näistä terveysturisteista haittaa suomalaisille potilaille.Hidastavatko nämä suomalaisten hoitoon pääsyä?Käytetäänkö suomalaisten veronmaksajien rahoja näiden hoitamiseen vaikka yksityispotilaana tänne tulisivatkin? Jääkö suomalainen hoitamatta kun yksityispotilas vie hoitopaikan?Totuus on että hoitopaikkoja, laitteita ja välineitä sekä henkilökuntaa on rajallinen määrä.Ja jokainen tietää kuinka vaikeaa on päästä erikoissairaanhoitoon.Kokemusta on että tavallinen potilas väistää näiden yksityispotilaiden tieltä.Jopa sairaalapaikkoja varataan etukäteen husissa näille potilaille.Oma lukunsa ovat laittomasti maassa olevat jotka heittämällä menevät suomalaisten ohi.