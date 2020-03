Ruotsi harventaa koronaviruksen testejä, virus leviää jo maan rajojen sisällä – maan terveysviranomaiset nostivat riskin keskitasolta hyvin korkeaksi

Ruotsissa koronaviruksen torjuminen vaikeutui kerralla, kun tartuntojen lähteitä ei enää saatu jäljitettyä. Se kielii siitä, että virus leviää vapaasti maan sisällä. Nyt länsinaapurissa keskitytään vaikeimmin sairastuneiden hoitoon ja testaamiseen, ja lievistä hengitystieoireista kärsivien tulee pysyä kotona ilman erillisiä testejä.

Ruotsin koronavirustilanne muuttui synkemmäksi tiistaina, kun maan terveysvirasto nosti viruksen leviämisriskin keskitasolta hyvin korkeaksi.

Taustalla on jo maanantaina havaittu koronavirustapaus, jonka tartuntaketjua ei enää pystytty jäljittämään ulkomaille. Virus siis leviää jo Ruotsin rajojen sisällä.

Paikallista leviämistä tapahtuu jo Tukholmassa ja Göteborgissa, Ruotsin kahdessa suurimmassa kaupungissa.

Ruotsissa on tällä hetkellä noin 350 varmistettua koronavirustartuntaa. Määrä on karkeasti kaksinkertaistunut kolmen vuorokauden välein, kuten Suomessakin. Suomessa tartuntoja on nyt 40.

Testauskäytännöt uusiksi

Ruotsi muuttaa samalla Expressen-lehden mukaan virustestauksen käytäntöjä. Kun tähän asti kaikki oireista kärsineet ja virusalueelta saapuneet on testattu, nyt testit keskitetään vakavimmin sairastuneisiin ja hoitohenkilökuntaan.

Jos kärsii hengitystieoireista, pitää viranomaisten ohjeiden mukaan pysyä kotona ja välttää tartuttamasta tautia, vaikka ei tietäisikään onko se koronavirus vai ei. Myös töistä pitää jäädä kotiin oireisena.

Kaikkien ruotsalaisten on syytä välttää vierailuja iäkkäiden sukulaisten luo. Myös lievistä oireista kärsivien pitää välttää sairaalaan tuloa, etteivät he tartuta muita potilaita.

Ruotsin matkustussuosituksiin päivitettiin koko Italiaan matkustamisen välttäminen vasta tänään tiistaina.

Toistaiseksi Ruotsin viranomaiset eivät kieltäneet yleisötapahtumia, vaan päätöksiä voidaan tehdä tapauskohtaisesti.

Maailmassa tartunnat lisääntyvät Kiinan ulkopuolella

Kiina on saamassa viruksen hallintaan, sillä uusia koronavirustartuntoja ilmoitettiin tiistaina enää 19. Sen sijaan muualla maailmassa epidemiataistelu on vasta aluillaan.

Maailmassa on todettu yhteensä 116 000 koronavirustapausta, jotka ovat johtaneet 4 000 kuolemaan.

Italiassa koronavirustartuntoja on yli 9 100, kuolleita 463. Iranissa tapauksia on 8 000 ja kuolleita 291 maan virallisen ilmoituksen mukaan.