Ruotsalaisen öljy-yhtiön johtoa vastaan voidaan nostaa syytteet vakavista ihmisoikeusrikkomuksista Sudanissa

Ruotsin hallitus on myöntänyt valtakunnansyyttäjälle mahdollisuuden nostaa syytteet ruotsalaisen öljy-yhtiön Lundin Petroleumin johtoa vastaan. Yhtiötä epäillään ihmisoikeusrikkomuksista Sudanissa vuosituhannen vaihteessa.

- Ottaen huomioon, kuinka vakava rikosepäily on kyseessä, oikeuden on tapahduttava. Tämä on vakava tapaus, jolla on selvä kytkös Ruotsiin, sanoo maan oikeusministeri Morgan Johansson.

Epäily liittyy sisällissodan lietsomiseen eteläisessä Sudanissa vuosina 1997-2003.

Hallituksen lupa syytteiden nostolle tarvittiin, koska mahdolliset rikokset tehtiin ulkomailla ja toinen syytteiden kohde on sveitsiläinen. Syytteisiin joutuisivat vastaamaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ian Lundin ja toimitusjohtaja Alex Schneiter.

Vielä ei ole tiedossa, aiotaanko syytteet nostaa ja millaisella aikataululla asia etenee.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 14.55: Yhtiötä epäillään ihmisoikeusrikkomuksista, ei syytetä.