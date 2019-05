Risteilyonnettomuus vaatinut seitsemän kuolonuhria Budapestissä, useita matkustajia edelleen kateissa – voimakkaat virtaukset vaikeuttavat pelastustöitä

Kaikki uhrit ovat olleet eteläkorealaisia turisteja. Maa aikoo lähettää apuvoimia unkarilaisten viranomaisten tueksi. Risteilyalus kuljetti turisteja Tonavalla.

Ainakin seitsemän ihmistä on kuollut ja useita ihmisiä on kadoksissa laivan upottua Tonavaan Budapestissä Unkarissa.

Etelä-Korean ulkoministeriö on vahvistanut, että onnettomuudessa menehtyneet henkilöt ovat olleet eteläkorealaisia ja loput laivalla olleista matkustajista olivat myös eteläkorealaisia. Aluksen miehistössä on ollut kaksi unkarilaista jäsentä.

Onnettomuus tapahtui keskiviikkoiltana kello kymmenen paikallista aikaa. Onnettomuuden syyksi on kerrottu, että isokokoinen alus on törmännyt toiseen jokiristeilyalukseen. Asiantuntijoiden mukaan isokokoinen alus on uponnut nopeasti.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in on luvannut lähettää apuvoimia unkarilaisten viranomaisten tueksi. Maa lähettää useita viranomaista Budapestiin paikallisten viranomaisten tueksi tutkimaan onnettomuuden syytä. Maa järjestää myös onnettomuuden uhrien perheille tukea.

Tonavassa pelastustöitä on vaikeuttanut voimakkaita virtauksia aiheuttaneet rankkasateet ja tästä johtunut joen tulviminen. Virtaukset kuljettavat onnettomuuden uhreja kauemmaksi, mikä tekee uhrien löytämisestä vaikeaa.

Onnettomuusalus on ollut kaksikerroksinen The Mermaid -jokiristeilyalus, jonne mahtuu kaikkiaan 60 matkustajaa. Alus pituudeltaan 27 metriä.