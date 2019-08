Tunnettuja jenkkiräppäreitä on alan harrastajien sivujen mukaan jatkuvasti poliisin pidättäminä ja tuomiolla. Monelle se on tapa lisätä katu-uskottavuutta ja myyntiä. Tässä tuskin siitä on kysymys, mutta tuohon kulttuuriin tuntuu kuuluvan herkkyys joutua konflikteihin lain kanssa.