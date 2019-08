Ranskassa yksi on kuollut ja yhdeksän loukkaantunut veitsihyökkäyksessä – iskun motiivi epäselvä

Viranomaiset saaneet toisen tekijän kiinni. Poliisi on kehottanut ihmisiä pidättäytymään hyökkäykseen liittyvien väärien tietojen levittämisestä.

Yksi on kuollut ja yhdeksän haavoittunut Ranskan Lyonissa tapahtuneessa veitsi-iskussa. Ainakin kolmen loukkaantuneen vammat ovat vakavat, kertovat uutistoimistot.

Mediatietojen mukaan kuolonuhri on 19-vuotias nuorukainen.

Paikallisten viranomaisten mukaan teon motiivista ei ole tietoa. Tekoa tutkitaan rikosnimikkeillä murha ja murhan yritys.

Reutersin mukaan iskusta kiinniotettu mies on Afganistanin kansalainen. Lyonin pormestari Gerard Collomb on varoittanut tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä teon motiivista niin kauan, kuin tutkinta on kesken.

Poliisi puolestaan on kehottanut ihmisiä pidättäytymään väärien tietojen levittämisestä tapahtumaan liittyen.

Ranskan terrorisminvastainen toimisto seuraa parhaillaan tilannetta, mutta ei johda operaatiota.

Hyökkäys tapahtui Villeurbannen lähiössä lauantaina noin puoli viiden aikaan paikallista aikaa. Isku tapahtui lähellä metroasemaa linja-autopysäkillä, jossa ihmiset olivat odottamassa bussia.

Viranomaiset ovat sulkeneet väkivallanteon takia useita kaupungin metroasemia.

Iskun tekijöiksi epäillään kahta miestä, joista toisella oli aseenaan veitsi ja toisella jonkinlainen lihankäsittelyyn tarkoitettu metallipiikki.

Poliisi on ottanut veitsimiehen kiinni. Poliisi on etsinyt toista epäiltyä helikopterin avulla.

Iskuissa kuollut 251 ihmistä

Lyonin kaupunki sijaitsee Ranskan kaakkoisosassa.

Viime toukokuussa Lyonissa loukkaantui 14 ihmistä pommi-iskussa. Leipomon eteen jätetty pommi-isku oli ensimmäinen terroriteko kaupungissa.

Kolme päivää iskun jälkeen poliisi pidätti nuoren algerialaismiehen.

Vuodesta 2015 alkaen terrori-iskut ovat vaatineet Ranskassa 251 ihmisen hengen.