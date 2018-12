Ranskan poliisi pidätti keltaliivien johtohahmon, väki harvenee – mielenosoitukset vaativat silti kymmenennen uhrinsa

Huomaan että eliitillä on tuskainen tarve väheksyä keltaliivien protesteja, sillä ne ovat levinneet jo Belgiaan ja Hollantiin missä ei ole poliittista mielenosoitusta nähty vuosikymmeniin. Nyt se on valjennut myös tuolla ahneelle globalistieliitille, että ihmiset eivät halua loputtomia veroja ja sääntöjä. Ranskan kapinat lähtivät liikkeelle nimenomaan veroista ja ovat sitten laajentuneet koskemaan lähes kaikkea mitä eliitti on kansalle tehnyt vuosien varrella. Jopa nämä protestien symboliksi nousseet keltaliivit ovat seurausta eliitin uusista säännöistä joiden on tarkoitus totuttaa ja turruttaa kansa maksimaaliseen kotrolliin. Uuden säännön mukaan jokaisen ranskalaisen on pidettävä autossaan mukana keltaista huomioliiviä.

Kansa toki sietää melko paljon simputusta ja taloudellista pahoinpitelyä, mutta jos se ei koskaan lopu ja kaikki pakotetaan "sossun luukulle", niin näin siinä sitten käy. Tämä on vasta alkua siitä mitä kevättalvella on tulossa. Ranskassa joudutaan todennäköisesti uusiin presidentinvaaleihin ja se on samalla oikeasti EU:n loppu.