Ranskalaiset ulkonaliikkumiskieltoon – puolustusvoimat valjastetaan sairaaloiden avuksi

Nyt mennään kyllä jo syvissä vesissä. Itseäni kauhistuttaa, että kukaan ei näe mihin totalitariaan ollaan ajauduttu. Kaikkien mielestä on ihan ok, että suljetaan ihmiset koteihinsa ja valjastetaan vain päivisin työvoimaksi. Meno on kuin Orwellin kirjassa.