Ranskalaiset protestoivat turvaliivit päällä, Macron taipuu vaan ei taitu

Keltaliivit (autoilijoiden turvaliivit) on sosiaalisessa mediassa syntynyt kansanliike, joka alunperin vaati polttoaineiden hintojen paluuta siedettävälle tasolle. Protestin on nyt allekirjoittanut yli 800 000 kansalaista.

Näin mehukas, hallitusta ja presidentti Emmanuel Macronia koskeva kansannousu ei voinut jättää oppositiopoliitikkoja eikä ammattiyhdistysliikkeitä kylmiksi. Ne ovat lähteneet innolla mukaan.

Lauantaina 17.11. keltaliivit ovat luvanneet motittaa noin 700 paikkakuntaa sulkemalla moottoritieosuuksia, kaupunkeihin johtavia valtateitä ja liikenneympyröitä. Tarkoitus on saada maa sekaisin.

Polttoaineiden hinnat nousivat kunnolla

Totta on, polttoaineiden hinnat nousivat kuukaudessa huomattavasti. Tämä tietysti osuu raskaasti palkansaajien kukkaroihin ja samalla tuo valtiolle muhevia summia. Polttoaineen hinnasta, tyypistä riippuen, noin 80 prosenttia on veroja. Toisaalta bensan hinta on ennenkin noussut roimasti mutta kansa on vain kyyristänyt selkänsä.

Keltaliivi-kansanliike on nyt paisunut protestiksi Macronin lukemattomiin täyttymättömiin lupauksiin uudistaa koko maa ja lähes kertaheitolla. Voi sanoa, että ranskalaiset ovat olleet naiiveja eivätkä ole oppineet kuuntelemaan poliitikkojen kieltä, jossa "minä lupaan" tarkoittaa: katsotaan sitten.

Lisäksi ranskalaisilta on unohtunut realismi. Kuinka maa, jonka kaikki tärkeät indikaattorit, esimerkiksi työttömyys, valtionvelka ja ulkomaankauppa näyttävät tummanpunaista, voisi hetkessä taas nousta jaloilleen.

Kun keltaliivi-liike alkoi saada voimaa niin Macron hallituksineen mokasi uhkaamalla voimakkailla otteilla lauantain protestoijia vastaan. Joissain maissa moinen olisi voinut tepsiä mutta ranskalaisille se oli märkä rätti päin pläsiä. Lisäksi kaikki opposition poliitikot ja ammattiyhdistysliikkeet ottivat uutisesta kaiken irti.

Hallitus perääntyi osittain keskiviikkona

Keskiviikkona hallitus perääntyi hyvässä järjestyksessä. Se lupasi verohuojennuksia pitkiä työmatka-ajoja suorittaville pienituloisille. Öljy- ja kaasulämmitystä käyttäville yksityistalouksille myönnettiin noin 200 euron vuotuinen avustus. Kuitenkaan ensi vuoden alusta voimaan astuviin uusiin polttoaineveroihin ei kosketa.

Marketketjut ovat aloittaneet markkinointikampanjan, jossa ne hehkuttavat myyvänsä bensaa ilman voittoa. 95-oktaanisen hinta putosi kertaheitolla noin 10 senttiä ja diesel nousi 14 senttiä.

Ennustajaeukkokaan ei kerro, mitä lauantaisesta mielenosoituksesta seuraa mutta en lähde hötkyilemään vaan kerään kaki-hedelmät puusta.