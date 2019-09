Putinille valtava takaisku Moskovan vaalissa – Yhtenäinen Venäjä menetti lähes kolmanneksen paikoistaan

Presidentti Vladimir Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolue on Moskovan paikallisvaalien suurin häviäjä.

Reutersin mukaan puolue oli saamassa 26 Moskovan duuman 45 paikasta, kun 80 prosenttia äänistä oli maanantaina aamulla laskettu. Pudotusta edelliseen vaalitulokseen tulisi näin huimat 14 paikkaa, sillä viimeksi puolue sai 40 paikkaa.

Kommunistiselle puolueelle paikkoja oli menossa 13 ja keskustavasemmistolaiselle Oikeudenmukainen Venäjä -puolueelle kolme. Pieni liberaali Jabloko-puolue puolestaan sai kolme paikkaa.

Verkkolehti Politicon haastatteleman politiikan asiantuntian Vitali Shkliarovin mukaan Jablokon saavutus on merkittävä, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta, kun aitoja oppositiopoliitikkoja on valittu paikallisvaaleissa sitten 1990-luvun alun.

Oikeudenmukainen Venäjä ja kommunistit ovat Shkliarovin mukaan kyllä oppositiopuolueita, mutta osin Kremlin talutusnuorassa.

Isoja nimiä jäi rannalle

Yhtenäisen Venäjän ehdokkaat olivat ehdolla sitoutumattomina, jotta puolueen viimeaikainen epäsuosio ei vaikuttaisi heihin. Yhtenäisen Venäjän suosiota ovat laskeneet esimerkiksi eläkeiän nosto sekä kasvava köyhyys.

Temppu ei kuitenkaan toiminut, sillä useita puolueen nimekkäitä ehdokkaita jäi rannalle mukaan lukien Moskovan duuman johtaja ja puolueen paikallisosaston puheenjohtaja.

Oppositiojohtaja Alexei Navalnyi piti vaalitulosta strategisen äänestystaktiikkansa suurena menestyksenä. Navalnyi kehotti äänestäjiä äänestämään niitä ehdokkaita, joilla oli suurin mahdollisuus voittaa Yhtenäisen Venäjän ehdokas.

Monissa tapauksissa tämä tarkoitti kommunistien tai Oikeudenmukaisen Venäjän ehdokkaan äänestämistä. Navalnyin äänestystaktiikan vaikutuksia ei tiedetä, mutta useat läpi päässeet oppositioehdokkaat kiittivät Navalnyitä voitostaan.

Moni huomautti myös, että jos Navalnyin tukemat ehdokkaat olisivat saaneet osallistua vaaliin, nämä olisivat voittaneet.

Yli kymmenen Navalnyin liittolaisen mukaan lukien miehen itsensä osallistuminen vaaleihin estettiin, mikä johti sarjaan mielenosoituksia Moskovassa. Niiden yhteydessä pidätettiin yli 2 500 ihmistä.

Liberaalin opposition ennakoitiin saavan jopa yhdeksän paikkaa Moskovan duumassa, jos ehdokkaiden olisi annettu asettua ehdolle.

Isoja tappioita myös muualla

Moskovan duuman vaalien lisäksi Venäläiset äänestivät 16 aluejohtajasta sekä 13 alueparlamentin jäsenistä.

Pietarissa istuva kuvernööri Alexander Beglov näyttäisi vahvistaneen uudelleenvalintansa. Hän on entinen Yhtenäisen Venäjän paikallisjohtaja, mutta oli ehdolla sitoutumattomana.

Myös viisi muuta kuvernööriä tuli uudelleenvalituksi sitoutumattomina ehdokkaina.

Yhtenäinen Venäjä kärsi suuret tappiot myös Habarovskin alueella Kaukoidässä, missä liberaalidemokraatit ottivat murskavoiton. 35-paikkaiseen alueparlamenttiin pääsi vain kaksi Yhtenäisen Venäjän ehdokasta. Liberaalidemokraatit voittivat myös viimevuotisen kuvernöörinvaalin alueella.

Lisäksi Yhtenäinen Venäjä menetti enemmistönsä Irkutskin alueparlamentissa sunnuntaisissa vaaleissa.