Putin voi jatkaa Venäjän presidenttinä ainakin vuoteen 2036 saakka – on sittenkin valmis nollaamaan omien presidenttikausiensa rajoitukset

Venäjän lakiasäätävä valtakunnan duuma kuunteli tiistaina iltapäivällä presidentti Vladimir Putinin puheen maan perustuslain muutoksista. Putin myöntyi ajatukseen, ettei hänen presidenttikausiensa määrää enää rajoitettaisi kahteen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi hetki sitten valtakunnan duumalle, että presidentin valtakausia ei olekaan tarpeen rajata kahteen. Hänen mukaansa useissa maailman maissa ei ole presidenttikausia lainkaan rajattu.

Putin haluaa kuitenkin saada ajatukselle hyväksynnän Venäjän perustuslakituomioistuimelta.

Duumassa edustettuina olevat puolueet kannattivat heti ehdotusta. Näin presidenttikausien määrän rajaus poistetaan ja Putinin kausien määrä nollataan, jos tämä toisessa käsittelyssä tehty päätös jää voimaan.

Perustuslain muutos on tarkoitus hyväksyttää kansanäänestyksellä, jonka Putin aikoo pitää koko Venäjällä 22. huhtikuuta.

Kyseinen päivä on myös toisen pitkäaikaisen Venäjän johtajan, Vladimir Leninin syntymän 150-vuotispäivä. Putinin kaudella tärkeisiin päivämääriin on usein liitetty historiallista symboliikkaa.

Putin vallassa vuodesta 1999

Kahden presidenttikauden yläraja on ollut mukana Venäjän perustuslakiin tehdyissä useissa muutosesityksissä, jotka Putin itse pani alulle tammikuussa. Putin on hallinnut Venäjää presidenttinä tai pääministerinä syksystä 1999 lähtien. Nykyään presidenttikausi on kuusivuotinen.

Putin joutuisi nykylakien mukaan luopumaan presidentin tehtävästä kuluvan kautensa päättyessä 2024. Jos lopulta vielä kahden kauden ylärajaan päädyttäisiin, Putinille, 67, nollaamisesta avautuisi siltikin mahdollisuus pysyä vallassa ilmeisesti vuoteen 2036 eli käytännössä lopun ikäänsä.

Meneillään on hänen toinen peräkkäinen presidenttikautensa sen jälkeen, kun Putin välillä oli yhden kauden ajan pääministerinä Dmitri Medvedevin hoitaessa sen aikaa presidentin virkaa.

Venäjän valtapuolueen Yhtenäisen Venäjän kansanedustaja, entinen kosmonautti Valentina Tereshkova esitti aiemmin päivällä, että Putinin presidenttikausien luku nollattaisiin perustuslakiuudistuksen yhteydessä.

Putin tuntui hieman ujostellen suostuvan ehdotukseen.

– Periaatteessa tämä vaihtoehto olisi mahdollinen, mutta yhdellä ehdolla. Jos perustuslakituomioistuin antaa virallisen päätöksen, että sellainen muutos ei olisi perustuslain periaatteita ja pääkirjauksia vastaan.

Myös takavuosien painilegenda Aleksandr Karelin oli aktiivinen aloitteentekijä duuman perustuslakikeskustelussa. Hän ehdotti ennenaikaisten duumanvaalien järjestämistä, jos perustuslakimuutokset tulevat voimaan huhtikuussa. Putin ei pitänyt kuitenkaan tarpeellisena parlamentin muuttamista pikavaaleilla.

"Elämme käytännössä jo eri maassa"

Putinin tammikuussa alulle panema muutoslista piteni eri käsittelyissä kaksinkertaiseksi, ja itse perustuslain teksti sai lisämittaa 50 prosenttia, kertoo uutislehti Kommersant.

Perustuslaki muuttuu Putinin mukaan siksi, että maa on tosiasiallisesti toinen kuin 1990-luvun demokratiauudistusten alkaessa. Voimassa oleva ensimmäinen Neuvostoliiton jälkeinen perustuslaki hyväksyttiin kansanäänestyksellä joulukuussa 1993.

– Tosiasiassa meillä on jo toisenlainen maa, ja tässä mielessä korjauksia tietenkin tarvitaan, Putin sanoi puoluejohtajille viime viikolla.

– Ei riitä, että panemme pisteen tietylle maamme kehitysvaiheelle. Tarvitaan takeet takapakin mahdottomuudesta siihen suuntaan, johon emme halua palata, ja siitä, ettei uusia yrityksiä horjuttaa maata sallita.

Kun ensimmäinen vaaleilla valittu presidentti Boris Jeltsin jätti vallan Putinille 1999, Venäjän hapuileva demokratiauudistusten jakso ja esimerkin haku lännestä lopetettiin. Nyt perustuslakiin tehtävät uudistukset pyrkivät sementoimaan Putinin kauden aikaansaannoksia.

Pääpaino on Venäjän yhtenäisyyden ja suuruuden symbolisella paaluttamisella. Presidentiksi tai huippuvirkoihin ei pääse ihminen, jolla on tai on joskus ollut toisen maan kansalaisuus, ellei kyse ole Venäjään sittemmin liitetyn maan kansalaisuudesta.

Venäjän maa-alueiden luovuttamista kielletään vastedes edes ehdottamasta. Alueellinen koskemattomuus on ollut laissa ennenkin. Nyt se halutaan alleviivata perustuslailla.

Pari muutakin lainkohtaa ällistyttää: perustuslaki vahvistaisi, että venäläiset ovat vuosituhantisessa maassaan perineet esi-isiltään uskon Jumalaan. Lisäksi perustuslaki määräisi, ettei Venäjällä ole lapsia tärkeämpää varallisuutta.

Liiallinen parlamentarismi vaarana

Mielipidemittausten mukaan kansa ei ole uudistuksesta varauksettoman innoissaan, mutta Putin saa haluamansa varmasti.

Uudistuksen poliittisessa osassa selkiytetään valtarakenteen perustaa. Parlamentin valtaa vahvistetaan oikeudella nimittää pääministeri ja useita "ei presidentin" ministereitä. Silti presidentti on myös muutetussa perustuslaissa vallankäyttäjänä lähes kaikkialla. Putin on varoittanut riskeistä, joita liiallinen parlamentarismi Venäjällä voi aiheuttaa.

Myös duumassa hän korosti, että Venäjällä on oltava vahva "vallan vertikaali" eli presidentin komentovalta huipulta alaspäin virkakoneistossa.

Putin on sanonut, että uuden perustuslain kanssa on tarkoitus elää usean sukupolven ajan – vähintään 30 tai 50 vuotta.

