Putin lupasi lapsiperheille ison joukon lisätukia ja koululaisille ilmaisen lämpimän aterian – Venäjän poliittinen eliitti saa vuosipuheessa ohjeita syntyvyyden kasvattamiseksi

Moskovassa Putinin vuotuista puhetta on kuuntelemassa koko valtiojohto: ministerit, kansanedustajat, aluejohtajat, tuomarit ja suurten yhtiöiden päämiehet. Putinin vuosipuhe välitetään suorana lähetyksenä kuvaruuduille eri puolilla Moskovaa ja koko maata. Venäjän valtiontelevisiota katsellaan jopa avaruudessa, kertovat tiedotusvälineet.

Venäjän presidentti Vladimir Putin aloitti vuotuisen puheensa maan eliitille rakentavilla sanoilla ja mittavilla lupauksilla uusista sosiaalituista lapsiperheille. Hänen mukaansa yhteiskunnassa kasvaa "kysyntä muutoksille". Näiden muutosten nopeuden on Putinin mukaan kasvettava vuosi vuodelta ja kansalaisten on muutoksiin osallistuttava.

Presidentti kehotti kaikkia vallanhaaroja suoraan vuoropuheluun kansalaisten kanssa. Hänen mukaansa yhteiskunnassa on meneillään myönteinen kehitys, jossa ihmiset eri tasoilla ja eri puolilla ovat valmiita ottamaan vastuuta elämänsä kehittämisestä.

Puheensa toisella tunnilla Putin esitti joukon äkkiseltään demokraattisilta kuulostavia uudistusajatuksia. Hän sanoi olevansa valmis antamaan parlamentille vallan valita pääministeri.

Venäjän parlamentti tosin valitaan vaaleilla, joihin pääsevät mukaan ainoastaan hallinnon hyväksymät puolueet ja ehdokkaat. Vaaleja voi kuvata vahvasti manipuloiduksi.

Putin jatkoi haluavansa nostaa kriteereitä sille, kenestä voi tulla Venäjän presidentti. Vahvan presidentinvallan hän odotetusti haluaa säilyttää. Yhtä odotettu oli lausunto, että Putinin mukaan Venäjän kansallisen lainsäädännön on useimmiten mentävä kansainvälisten sopimusten edelle. Tämän hän haluaa muutoksena myös perustuslakiin.

Koko valtiojohto tarkasti kuulolla

Muutoksista puhuessaan Putin tarkoittaa nimenomaan keskusjohdon hyväksymiä uudistuksia, jotka eivät horjuta nykyistä valtajärjestelmää, jonka jäseniä kuulijakunnassa istuu.

Moskovan keskustan historiallisessa Maneesissa kuulijakunta muodostui Venäjän valtaeliitin vakiintuneista jäsenistä: ministereistä, aluepäälliköistä, duuman ja ylähuoneen jäsenistä, tuomareista ja valtion kontrolloimien suuryritysten johtajista. Venäjän kaikki päätelevisiokanavat välittivät Putinin puheen suorana lähetyksenä.

Presidentin odotettiin puheessa ottavan kovin sanoin kantaa Iranin ja Yhdysvaltojen konfliktiin sekä ukrainalaisen matkustajakoneen pudottamiseen ohjuksella Teheranista nousun jälkeen. Yllättäen aihe jäi käsittelemättä.

Jo 16:tta kertaa pidettävän vuosipuheen aluksi lavalle nousi kuitenkin perhepoliitikko Putin. Hänellä oli pitkä lista myönteisiä lupauksia vähävaraisille ja lapsiperheille, joiden tueksi valtiolla on hänen mukaansa mietittynä paljon uudistuksia.

Yksi päätöksistä on kuukausittaisen tuen aloittaminen 3–7-vuotiaille lapsille. Putinin mukaan vähävaraisille lapsiperheille on annettava erikoistukea, jonka suuruus on ensimmäisen ja toisen lapsen osalta keskimäärin 11 000 ruplaa (160 euroa) kuussa. Summa kuulostaa Venäjän palkkaoloissa yllättävän suurelta.

"Väestönkasvu saatava paremmaksi"

Putin kertoi olevansa huolissaan väestönkehityksestä. Venäjän menestys on hänen mukaansa riippuvainen siitä, paljonko ihmisiä maassa on. Nykyään väkiluku on hänen mukaansa noin 147 miljoonaa. Tämäkin luku näyttää olevan yläkanttiin verrattuna kansainvälisiin tilastotietoihin asiasta.

Edessä on kuitenkin väestönkasvun suhteen hankala kausi, mistä Putin syytti 1990-luvun vaikeita aikoja. Hänen mukaansa vuonna 1999 – ennen Putinin nousua valtaan – syntyvyystilanne oli jopa surkeampi kuin toisen maailmansodan vuosina.

Putin moitti eri tasoilla johtajina toimivia kuulijoitaan, ettei nykyinen työskentelytapa voi jatkua. Hänen mukaansa lapsiperheiden aseman parantamiseksi on tehtävä jatkuvasti konkreettisia päätöksiä. Putin sai yleisöltä yksimieliset aplodit ilmoittaessaan, että lapsilisien maksuikää on nostettava ja tukien saamista helpotettava.

Useiden melkein vaalikampanjatyylisten lupausten joukossa Putin muun muassa julisti, että kaikille alakoulujen oppilaille aletaan tarjota lämmin kouluruoka.

Tyynnytteli nuorison tyytymättömyyttä

Putinin mukaan elinajanodote on Venäjällä noussut 73 vuoteen ja kasvanut hänen valtakaudellaan kahdeksalla vuodella.

Putin on johtanut Venäjää presidenttinä tai pääministerinä yli 20 vuotta syksystä 1999 lähtien. Viime aikoina Putinin suosio on mielipidemittauksissa alkanut hiipua aiemmasta loistosta. Etenkin nuoriso on kriittistä ja kaipaa Euroopan matkoilla näkemiään vapaampia olosuhteita sekä hyvinvointia. Putinin hallinto on johdonmukaisesti estänyt sosiaalisessa mediassa esiin pääsevien oppositiojohtajien, kuten korruption vastustajana tunnetun moskovalaispoliitikko Aleksei Navalnyn, nousun vaihtoehdoksi nykyiselle hallitukselle.

Koskaan aiemmin Putin ei ole puheessaan nostanut lapsiperheiden toimeentuloa ja sosiaalipolitiikkaa pääaiheeksi kuten nyt. Puheen ensimmäinen runsas puoli tuntia oli kokonaan omistettu väestö- ja sosiaalipolitiikan parantamiselle.

Myös jatkoksi kuultiin julistuksia muusta kuin sotilasasioista tai turvallisuuspolitiikasta. Tunnin ja vartin mittaisessa puheessa oli pitkiä osuuksia ympäristönsuojelusta, terveydenhuollosta sekä investoijille suunnattu lupaus nykyisen verotuksen säilyttämisestä seuraavien kuuden vuoden ajan.

Juttua päivitetty 15.1.2020 kello 12.32.