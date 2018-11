Putin avasi suunsa Ukrainan ja Venäjän tilanteesta – syytti presidentti Poroshenkoa konfliktin suunnittelusta

Niin ja näin.. Ukrainan Poroshenko tekee kyllä mitä tahansa, jos kyse on vaaleihin ja kannatukseen liittyvistä aisoista ja hän tietää, että, ns.länsi(Saksa, Englanti, Ranska, jne. ja ennenkaikkea "maailman poliisi" USA) seisoo tukena, se kun hamuaa Ukrainaa "helmoihinsa" saadakseen vaikutusvaltaa Ukrainan maa-alueisiin, siten kun pääsis Venäjän rajalle asti kontrolloimaan Venäjän touhuna.. Mitä tulee Venäjään ja Putiniin, ei Putinkaan katsele "rauhassa" lähi-alueiden tai valtioiden menoa, eikä varsinkaan sekavassa tilassa olevan Ukrainaa, Putinilla kun on "tuhannen taalan" paikka laajentaa Venäjän maa-alueita ja vaikutusvaltaa, voimaa kun on käytettävissä eli summa summarum, Putinilla on halu Ukraina liittää Venäjään ja Krimin kun valloitettu jo, Putin asettanut Venäjän laatimat uudet raja-alueet Krimin alueelle ja Poroshenko kun ei tietty hyväksy järjestelyä, konflikti tulee varmasti, niinkuin nyt on käynyt.. Valistunut arvaus, ettei Putin "suuri" peräänny, hänellä kun on voimaa taustalla, näyttämisen tarve oman maan kansalaisille ja lännen on vaikea ns.ulkopuolisena sekaantua muuten kuin "haukkua ääneen"

ja diplomatiaa käyttäen, sekä tietty sanktioita..