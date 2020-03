Maavoimien osallistuminen Norjan puolustusvoimien johtamaan Cold Response -harjoitukseen Pohjois-Norjassa on peruttu. Harjoitus järjestetään 9.–13. maaliskuuta.

Maavoimien operaatiopäällikkö prikaatikenraali Rami Saari teki päätöksen perua Suomen osallistumisen sotaharjoituksiin.

– Perjantaina vielä arvioimme tilannetta niin, ettei syytä perumiselle ollut. Koronan aiheuttama karanteeni Skjoldissa painoi vaakakuppia sen verran, ettei osallistuminen ollut enää sen arvoista.

Harjoitukseen piti osallistua joukkoja Jääkäriprikaatista ja Kainuun prikaatista yhteensä noin 400 henkilöä. Joukkojen siirtyminen harjoitukseen keskeytettiin sunnuntaina, eivätkä harjoitusjoukot ole siirtyneet Norjan puolelle.

– On myös isejä ja äitejä, jotka murehtivat lastensa puolesta ja totta kai Maavoimien oman henkilökunnan hyvinvoinnista pitää välittää. Siksi emme osallistu sotaharjoituksiin, Saari toteaa.

Kokonainen leiri karanteenissa

Koronavirustartunta todettiin yhdellä Norjan pääsotaharjoituksiin osallistuneella henkilöllä Pohjois-Norjassa Skjoldissa torstaina. Kokonainen sotilasleiri on nyt karanteenissa.

Koko Skjoldin varuskunta suljettiin heti torstaina ja noin 850 ihmistä joutui karanteeniin harjoitusleirillä. Ketään ei päästetä leiriltä ulos tai sisään. 20 hekilöä tutkitaan koronavirustartunnan varalta.

Norjan puolustusvoimien tiedotteen mukaan armeija pyrkii kaikin tavoin rajoittamaan koronaviruksen leviämistä. Karanteeni kestää kaksi viikkoa.

Puolustusvoimista kerrotaan STT:lle, etteivät suomalaiset ole nykytietojen mukaan olleet missään tekemisissä karanteenissa olevan varuskunnan kanssa, eikä suomalaisia ole Norjassa karanteenissa.

– Pohjoisessa on käynnissä harjoitus, jossa on suomalaisia, norjalaisia ja ruotsalaisia mukana, mutta se on Lapissa Suomen puolella. Nykytietojemme mukaan harjoituksella ei ole ollut mitään kosketuspintaa tähän karanteenissa olevaan varuskuntaan, Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen sanoo.

Cold Response järjestetään Tromssan alueella. Karanteenissa oleva Skjoldin varuskunta sijaitsee runsaan sadan kilometrin päässä Tromssasta.

Juttua muokattu kello 14.09: Lisätty Puolustusvoimien tiedot suomalaisista.

Juttua muokattu kello 14.23: Lisätty tieto, että pohjoisessa käytävä harjoitus on Suomen puolella. Suomalaiset sotilaat osallistuvat Norjassa huomenna maanantaina alkavaan harjoitukseen.

Juttua muokattu kello 14.46: Lisätty tieto Maavoimien osallistumisen peruuntumisesta.