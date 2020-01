Puolustusministeri Kaikkonen: Suomen joukot jatkavat Irakissa toistaiseksi – Mikään muukaan maa ei ole vetänyt sotilaitaan maasta

Irakiin sijoitettujen suomalaissotilaiden evakuointisuunnitelma on tarkastettu, ja joukkojen suojausta on vahvistettu. Irakin parlamentti haluaisi ajaa ulkomaiset joukot maasta pois, mutta asiaan tarvittaisiin vielä maan hallituksen päätös.

Irakiin sijoitetut suomalaisjoukot jatkavat maassa toistaiseksi, kertoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

– Seuraamme tilannetta ja teemme tilannearvioita myös yhdessä niiden muiden maiden kanssa, jotka ovat asettaneet operaatioon joukkoja, Kaikkonen kommentoi Lännen Medialle sähköpostitse.

Kaikkonen kertoo, että toistaiseksi yksikään Isisin-vastaiseen OIR-operaatioon osallistuneista maista ei ole kertonut vetävänsä joukkojaan pois Irakista.

– Kaikkiaan joukkoja luovuttavia maita on 26, ja päätökset kriisinhallinnassa tehdään lähtökohtaisesti yhdessä muiden maiden ja koko maaryhmän kanssa.

Irakin parlamentti teki viikonloppuna päätöksen maassa olevien ulkomaalaisjoukkojen karkottamisesta, mutta päätös vaatii vielä Irakin hallituksen päätöksen.

Päätös on seurausta Yhdysvaltain viime perjantaina Irakiin tekemästä ilmaiskusta, jolla se surmasi Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentajan Qassem Suleimanin. Iran on vakuuttanut useaan otteeseen kostavansa iskun.

Kaikkonen: Suomalaissotilaiden liikkumista rajoitettu

Irakin armeijan ja kurdijoukkojen kouluttaminen on tällä hetkellä keskeytetty turvallisuussyistä koko OIR-operaatiossa, Kaikkonen kertoo.

– Lisäksi joukkojen suojaustoimia on vahvistettu ja joukkojen liikkumista rajoitettu. Nämä ovat ennakoivia toimia, joihin kriisinhallintaoperaatioissa aika ajoin joudutaan turvautumaan.

Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari kertoi sunnuntaina, että suomalaisjoukkojen vetäytymiseen on valmistauduttu.

– Viikonlopun aikana suomaisjoukot ovat tarkastaneet evakuointisuunnitelman, joka on tehty siltä varalle, että operaatio loppuu ja maasta pitää päästä hallitusti pois, Saari sanoi.

Irakissa olevien suomalaisjoukkojen vahvuus on noin 80 henkilöä, mutta osa joukoista on lomalla. Saaren mukaan Irakissa on tällä hetkellä Suomen puolustusvoimista 59 henkilöä.

Pohjois-Irakin Erbilissä, Irakin Kurdistanin autonomisella alueella sijaitsevassa tukikohdassa olevat suomalaiset ovat kouluttaneet kurdijoukkoja ja Irakin armeijan edustajia vuodesta 2015 lähtien.

Suomalaisjoukot ovat Erbilissä osana Yhdysvaltain johtamaa, terroristijärjestö Isisin-vastaista OIR-operaatiota.

Hallitus päättää vetäytymisestä

Suomalaisjoukkojen poisvetäminen voi käytännössä tapahtua kahdella tavalla.

Jos kansainvälinen OIR-operaatioon osallistuva liittouma päättäisi vetäytyä Irakista, Suomen joukot vetäytyisivät muiden mukana, eikä tällöin tarvittaisi erillistä päätöstä Suomessa.

Muutoin asiaan tarvitaan Suomen hallituksen päätös.

– Kriisinhallinnan linjaukset tehdään Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteisissä kokouksissa. Meillä on valmius käsitellä asiaa piankin, Kaikkonen viestittää.

Jos suomalaisjoukkojen vetämisestä tehtäisiin linjaus, valtioneuvoston tulisi kuulla ensin eduskuntaa, minkä jälkeen se tekisi esityksen asiasta lopullisesti päättävälle presidentille.

– Tärkeää on myös, että eduskunta pidetään tietoisena tilanteesta, istuntotauosta huolimatta, Kaikkonen sanoo.