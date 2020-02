Puolan ulkoministeri Jacek Czaputowicz vierailee Suomessa – Suomi ja Puola viettävät diplomaattisuhteiden 100-vuotisjuhlaa

Puolassa on tapahtunut aivan uskomattoman mahtava käänne vain muutaman vuoden sisällä. Maan talous on paras mitatun historian aikana ja kaikilla on töitä. Puola on laskenut tuntuvasti veroja, palauttanut rajavalvonna, rikollisuus ennätysalhainen ja kaikilla menee hyvin.

Jostain uskomattomasta syystä Puolan upea tilanne ahdistaa EU-sosialisteja jotka pyrkivät kaikin keinoin kampittamaan Puolan ja palauttamaan sen samaan ankeuteen kuin me muutkin eli tähtitieteelinen työttömyys ja massiivinen sosialismi. Vaan eipä onnistu, sillä sen vasemmistolaisuuden mitä Puola on joutunut kärsimään vuosikymmenet, niin kansa torjuu nyt kaiken vasemmistolaisen ideologian ja sen kyllä huomaa, sillä kaikilla menee hyvin ja töitä riittää.