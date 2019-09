Puheenvuoro: Velaton Ukraina olisi eurooppalainen suurvalta – ex-presidentti Janukovitshin ökylinnan muuttaminen museoksi ei enää riitä korruption vastustamisessa

Ukrainan entisen presidentin Viktor Janukovitshin yksityisresidenssiä Mezhihirjassa ei kehdattu näyttää ulkomaisille valtiovieraille. Nykyään korruptiolinna on osa kansallispuistoa. Ilman Venäjälle paenneen isännän edustamaa menoa Ukraina voisi olla vauras ja vahva, melkein G8-maa, kirjoittaa Matti Posio puheenvuorossaan.

Matti Posio

Suomen presidentti tekee virkamatkoja reittilennoilla ja nuukailee Kultarannassa ruokahävikkiä.

Toisesta ääripäästä on Ukraina, jossa Sauli Niinistö vieraili tällä viikolla antamassa tukensa virkaveli Volodymyr Zelenskyin korruptionvastaiselle uudistusohjelmalle. Sellaista todella tarvitaan.

Ukrainassa ex-presidentti Viktor Janukovitsh sai vuosituhannen alussa omistukseensa kommunistieliitin vanhan lomakeskuksen Mezhihirjan ja sinne yksityiskäyttöönsä komeita rakennuksia.

Myyttiset mitat saavuttaneeseen residenssikokonaisuuteen ilmestyivät tietenkin myös kylpyläkeskus savusaunoin ja tavallisin, urheiluhalli, metsästyskeskus, yksityinen eläintarha täynnä harvinaisia strutseja ja emuja, kookas golfkenttä sekä helikopterin laskeutumisalue. Lopulta kansan syrjäyttämä presidentti pakeni tukijamaansa Venäjän suuntaan.

Janukovits asui Mezhihirjassa pääministeri- ja presidenttivuosinaan 2002–2014. Hän väitti maksaneensa ylellisestä asumisestaan "huomattavan hinnan". Pakettiin kuului oma tie pääkaupunki Kiovaan noin 25 kilometrin päähän.

Sileää pintaa pääsi ohi ruuhkien, joissa kansa joutui hikoilemaan.

Entinen presidentti Viktor Janukovitsh esiintyy julkisuudessa enää Venäjällä. Kuva hänen Moskovassa pitämästään lehdistötilaisuudesta tämän vuoden helmikuulta.

Versailles-tyylisen puiston keskellä komeilee yhä ylisuurta suomalaista hirsihuvilaa muistuttava "Honka", Janukovitshin ajan klubirakennus.

Nykyään paikka toimii Ukrainan korruptiomuseona, ja ornamenttikoristeltuja salonkeja pääsee ihmettelemään opastetuilla kierroksilla.

Asu kuin Rooman keisari!

Janukovitshin tyyli oli hulppea ja mauton. Puutarhassa on megakokoisia tuoleja ja jättisohva, joille voi kiivetä istumaan kuin kuningas. On roomalaisia suihkulähteitä ja valkoisen hevosen patsas. Hyvin hoidetuissa lammissa kuhisee karppeja ja vesilintuja.

Kahviossa matkamuistomyyjä kaupittelee jääkaappimagneetteja, joissa lukee ukrainaksi: "Kunpa minäkin eläisin näin!"

Mezhihirjan puistosta on komeat näkymät Dnepr-joelle. Puutarhassa on ylellisiä patsaita ja istutuksia.

Ulkomaisille valtiovieraille presidentin valtiollista residenssiä ei koskaan näytetty. Korruptio ja mauttomuus olisi ollut liian ilmiselvää jopa usein sinisilmäisille länsieurooppalaisille.

Janukovitshin paettua Ukraina valitsi presidentiksi suklaatehtailijana vaurastuneen, mutta isänmaallisen Petro Poroshenkon. Kun uudistukset eivät edenneet, hänet vaihdettiin tänä keväänä maan suosituimmassa tv-sarjassa Kansan palvelija presidenttiä esittäneeseen tv-tuottajaan.

Entinen näyttelijä Zelenskyi tietää, että hänen on tehtävä loppu valtion varojen varastamisesta ja hyödyntämisestä omiin bisneksiin. Yksi tv-sarjan ikimuistoisia kohtauksia on, kun presidentti turhautuu surkeisiin katuihin ja hankkii rahoituksen isolle teidenkunnostusohjelmalle. Kun johtajat alkavat toteuttaa ohjelmaa, jokainen siirtää aina työn – ja kymmenisen prosenttia saaduista varoista – edelleen seuraavalle alapuolellaan olevalle.

Lopulta presidentti tapaa tietyömaalla työnjohtajan, joka kertoo saaneensa pennosia, eikä raha riitä edes aukon paikkaamiseen.

Tv-sarja Kansan palvelija on absurdi itäeurooppalainen versio amerikkalaisesta House of Cardsista tai tanskalaisesta Vallan linnakkeesta. Muista sarjoista Kansan palvelijan erottaa, että se todella teki maalle presidentin. Viimeinen eli kolmas kausi sai loppuhuipennuksensa aivan viime kevään presidentinvaalien alla.

Koko sarja on katsottavissa YouTubesta ja ensimmäiset kaksi kautta myös tekstitettyinä Yle Areenasta.

Hajoava takamaa vai eurooppalainen valta

Sadun opetus on, että Ukraina on iso ja tiiviisti vauraaseen Eurooppaan kytkeytyvä valtio. Sillä on runsaasti luonnonvaroja ja inhimillistä pääomaa. Maan 45 miljoonaa asukasta nostavat sen kirkkaasti Puolan painoluokkaan.

Päätöskaudella Zelenskyin esittämä presidentti palaa vankilasta, jonne korruptoitunut seuraaja hänet toimitti. Ukraina on jakautunut 28 kvasivaltioon, joita paikallisoligarkit johtavat kuin kalifaatteja. Virkaansa palaava presidentti hakee rahoitusta Euroopasta maan yhdistämiseksi, mutta saa velkaantumisen takia kylmää kohtelua G7-ryhmän suurvaltajohtajilta.

Zelenskyin hahmon poistuttua yksi johtajista pöydässä toteaa: "Mitä tapahtuisi, jos nuo maksaisivat velkansa?" Toinen vastaa: "Pitäisi hakea yksi tuoli lisää."

Se on totta. Jos korruptio, valehtelu ja keskinäinen riita loppuisi, ja Venäjä lopettaisi sekaantumisensa, Ukrainasta voisi tulla vahva ja omillaan seisova eurooppalainen suurvalta.

Kansan palvelijassa presidentti keksii keinon, ja kansa kantaa Kiovan itsenäisyydenaukion Maidanin täyteen rikkauksia. Tosielämässä Zelenskyi tarvitsee nyt paljon enemmän kuin edeltäjänsä ensiaskeleen, Janukovitsin korruptiolinnan muuttamisen kaikille avoimeksi museoksi.

Kirjoittaja on Lännen Median yhteistuotannon päätoimittaja, joka palasi juuri Ukrainasta.