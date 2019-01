Puhe kansakunnan tilasta on yli 200 vuotta vanha perinne – Asiantuntija ei usko tradition katkeavan, vaikka puheen ajankohdasta tuli kiistakapula Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti torstaina, ettei aio pitää puhetta kansakunnan tilasta ennen kuin hallinnon osittainen sulku on päättynyt. Kansakunnan tila -puheella on Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtajan Mika Aaltolan mukaan iso symbolinen merkitys.

Yhdysvaltain presidentti pitää yleensä tammikuussa Kansakunnan tila -puheen.

Puhe perustuu lainsäädäntöön, perustuslain II artiklan 3. kohtaan.

Ensimmäisen puheen piti maan ensimmäinen presidentti George Washington tammikuussa 1790 Yhdysvaltain silloisessa pääkaupungissa New Yorkissa.

– Presidentin pitää raportoida kerran vuodessa kongressille Yhdysvaltojen senhetkisestä tilasta. Yleensä raportointi on tapahtunut puheena, mutta se ei ole välttämätöntä. Se voidaan tehdä myös kirjallisesti, kertoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola Lännen Medialle.

Amerikan politiikkaa pitkään seurannut Aaltola toteaa, että television aikakaudella siitä on tullut presidentin puhe myös kansakunnalle. Sitä voisi verrata Suomen presidentin uudenvuodenpuheeseen.

– Televisio on muuttanut sitä siihen suuntaan, että kongressille ei niinkään raportoida kaikkea tekemistä ja kansakunnan tilastoja, vaan pidetään oma visiopuhe. Hyvin poliittinen puhe.

Puheesta on tullu yhä enemmän kampanjapuhe

Viime vuosina presidenttien puheet ovat saaneet entistä enemmän kampanjamaisia piirteitä.

– Se ei ole ollut käyrää ja käppyrää, vaan presidentin aikaansaannoksia. Puhe on ollut poliittinen manifesti ja visio tulevaisuudelle, Aaltola kuvailee.

Amerikkalaisia se joka tapauksessa kiinnostaa. Aaltolan mukaan Kansakunnan tila -puheiden katsojaluvut ovat olleet perinteisesti suuria, kymmeniä miljoonia televisiokatsojia.

– Siitä on tullut keskeinen yhdysvaltalainen tilaisuus. Puheella on myös iso symbolinen merkitys: Yhdysvaltojen vallan kolmijaon keskeiset tahot tulevat paikalle.

Presidentin puhetta edustajainhuoneeseen saapuvat kuuntelemaan senaatin kummatkin kamarit ja korkeimman oikeuden tuomarit.

– Puhetilaisuus on kansallisen eheyden tietynlainen symboli. Usein siellä on ollut se henki, että ystävyyttä pitää olla yli puoluerajojen, Aaltola sanoo.

Puhe jää tuskin tänäkään vuonna väliin

Yli 200 vuoden aikana muutama presidentti on jättänyt puheen pitämättä, koska on pitänyt tapaa liian monarkkimaisena, kuninkaallisena. He ovat lähettäneet kongressille vain kirjallisen raportin.

Aaltola ei usko, että presidentin puhe jää tänäkään vuonna väliin, vaikka se siirtyy lähitulevaisuuteen. Traditio on niin monisatavuotinen.

Hän pitää silti ennenkuulumattomana, että edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi kielsi presidentti Donald Trumpia pitämästä puhetta hallinnon sulun vuoksi. Puhe on tarkoitus pitää vasta, kun sulku päättyy.

Trumpin puheita Aaltola arvioi vähemmän presidentillisiksi kuin edeltäjiensä.

– Trumpilla on ollut tapana korostaa omaa linjaansa ja mollata vastustajiaan. Kongressin edessä hän puhuu enemmän omille kannattajilleen kuin kansakunnalle. Varmasti tämä piirre tulee korostumaan nytkin.