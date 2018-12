Protestien säikäyttämä presidentti Macron lupasi nostaa minimipalkkaa Ranskassa

Ranskan presidentti Emmanuel Macron lupaa nostaa minimipalkkaa Ranskassa. Minimipalkka nousee jo vuoden alusta sadalla eurolla kuukaudessa.

Macron kertoi asiasta televisiopuheessaan ranskalaisille maanantai-iltana.

Hän lupasi myös perua suunnitellun veronkorotuksen pientä eläkettä saavilta. Varallisuusveroa hän ei kuitenkaan aio tuoda takaisin.

Puheesta uutisoivat muun muassa BBC ja uutistoimisto Reuters.

Ranskassa on ollut mielenosoituksia jo neljänä viime viikonloppuna, joista kahtena viimeisenä protesteista tuli osin väkivaltaisia mellakoita. Etenkin Pariisin keskusta on kärsinyt huomattavia vaurioita. Levottomuuksia on kutsuttu pahimmiksi vuosikymmeniin.

Niin sanottujen keltaliivien protestit alkoivat polttoaineveron korotuksen vastustamisena, mutta niistä on tullut laajemmin korkeiden elinkustannusten protestointia.

Tähän asti Macron ei ole juuri puhunut suoraan mielenosoittajille.

Macron sanoi televisiossa maanantaina, että mielenosoittajien viha oli "syvä ja monin tavoin oikeutettua". Hän kertoi ymmärtäneensä, että monet ihmiset ovat tyytymättömiä elinolosuhteisiinsa ja tuntevat "ettei heitä ole kuunneltu".

– Otan oman osuuteni tilanteesta – olen saattanut antaa teille tunteen siitä, että minulla on muita huolia ja tärkeämpiä asioita. Tiedän, että jotkut teistä ovat loukkaantuneet kommentteihini, Macron sanoi BBC:n mukaan.

Macron sanoi myös, että viimeisten 40 vuoden aikana mielipahaa on ollut "kylissä ja lähiöissä", joissa julkisia palveluja on vähennetty ja samaan aikaan elinolosuhteet huonontuneet.

Macronia, joka on entinen pankkiiri, on kritisoitu presidenttikautensa aikana siitä, että hän ei juuri kuuntele tavallisten ihmisten huolia.